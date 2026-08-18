De la Espriella pide a los bancos bajar tasas para reconstruir viviendas tras el terremoto

El presidente Abelardo de la Espriella hizo un llamado al sector financiero para reducir de manera inmediata las tasas de interés, con el fin de que las familias damnificadas puedan reconstruir sus viviendas tras el terremoto del pasado 10 de agosto.
La solicitud hace parte del denominado Plan Milagro de Reconstrucción, una estrategia con la que el Gobierno busca coordinar esfuerzos entre el sector público y privado para facilitar el acceso a soluciones habitacionales en más de 450 municipios afectados por la emergencia.
Puede leer: Plan Milagro arranca con pérdidas por $30 billones y miles de viviendas por reconstruir
Durante la alocución presidencial del lunes 17 de agosto, transmitida desde Barranquilla, el mandatario pidió a las entidades financieras ofrecer condiciones especiales para que los damnificados puedan reconstruir o adquirir una vivienda.
“Invito al sector financiero a bajar sus tasas de interés, para que las familias puedan reconstruir o adquirir un techo digno”, manifestó De la Espriella.
La propuesta está dirigida a la totalidad de las entidades crediticias y contempla una articulación con los mandatarios locales. El presidente también los instó a trabajar de manera conjunta, sin distinción de colores políticos o ideologías, para atender a las comunidades afectadas.
Entérese: Shakira llegó a Chocó y anunció US$1,25 millones para reconstruir escuelas afectadas por el terremoto