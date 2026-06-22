Estos son los ganadores y perdedores con la caída del dólar en $70, tras elecciones

El dólar en Colombia arrancó la semana con una fuerte caída tras la segunda vuelta presidencial, en un movimiento que llevó la divisa a niveles que no se veían desde febrero de 2020. La moneda abrió este 21 de junio en $3.389,50, lo que representó una reducción cercana a $70 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.459,53, en medio de una reacción inmediata de los mercados al nuevo escenario político. El comportamiento del dólar ha estado marcado por la lectura que hacen los inversionistas del triunfo de Abelardo de la Espriella, quien asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto. Para el mercado, la señal principal es una agenda económica orientada al libre mercado, la disciplina fiscal y una mayor confianza para la inversión privada, lo que ha favorecido la entrada de capitales y la revaluación del peso. Le puede interesar: Dólar cae $70 tras elección de Abelardo de la Espriella y toca mínimos de seis años

Ganadores del dólar bajo: importadores, consumidores y deudores en dólares

La caída del dólar no golpea a todos por igual. En el lado de los ganadores aparecen los importadores, que pueden comprar más barato en el exterior y trasladar parte de ese alivio a sus costos internos. Desde la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), su presidente Javier Díaz explicó en su momento que la revaluación del peso permite abaratar insumos y materias primas importadas, un efecto que se traslada a varias cadenas productivas. “Hay algunos sectores que pueden compensar esta situación importando materias primas, importando insumos que ahora resultan mucho más baratos”, señaló. También salen favorecidos los consumidores, especialmente en ciudades, debido a la reducción de precios en productos importados, tecnología, maquinaria y bienes de consumo. A esto se suma el Estado y los agentes con deuda en dólares, quienes ven disminuir el costo en pesos del servicio de sus obligaciones externas. Para el estratega de divisas Juan Pablo Viera, este escenario también ayuda a contener la inflación, al funcionar como un freno en el precio de las importaciones y aliviar parcialmente el costo de vida.

Los perdedores: exportadores y sectores dependientes del dólar

En contraste, el lado más golpeado está en los sectores exportadores, que ven cómo sus ingresos en dólares se traducen en menos pesos. Uno de los casos más sensibles es la floricultura, una industria altamente dependiente del mercado externo. El presidente de Asocolflores, Augusto Solano, advirtió que el impacto es estructural debido a la alta exposición del sector a las ventas internacionales. “La floricultura es tal vez el sector que más se afecta con la revaluación porque prácticamente toda su producción, un 97% o más, se exporta y todas las exportaciones se hacen en dólares”, explicó. El dirigente gremial alertó que una caída de 100 pesos en la tasa de cambio puede significar una reducción cercana a 250.000 millones de pesos anuales en los ingresos del sector. Esta presión se suma al incremento de costos laborales, que representan entre el 50% y el 60% de la estructura productiva. De manera más amplia, los exportadores de bienes primarios como café, banano y otros productos agrícolas también enfrentan una menor competitividad, al recibir menos pesos por cada dólar vendido en el exterior. Lea más: Un turista extranjero gasta al día US$160 en El Poblado, ¿se dolarizó Medellín?

Empresas, trabajadores y hogares: el ajuste en la economía real