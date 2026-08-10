Terremoto: guarde estos números de emergencia para pedir ayuda y reportar daños en Antioquia y Colombia

El sismo de magnitud 7,4 que sacudió al país este lunes 10 de agosto ocurrió a las 7:34 a. m., con una profundidad aproximada de 103 kilómetros y epicentro en José del Palmar, Chocó, informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento puso en alerta a varias regiones, por lo que, ante personas heridas, incendios, daños en viviendas o estructuras en riesgo, estas son las líneas habilitadas para solicitar atención.
En las primeras horas después del movimiento, la prioridad de las autoridades es identificar afectaciones y atender posibles emergencias. Por eso, si una vivienda presenta grietas importantes, hay personas atrapadas o lesionadas, o existe riesgo de colapso, se debe reportar de inmediato.
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