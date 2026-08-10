Wilmar Paredes, entre la angustia y la gloria: tres etapas y tres victorias en la Vuelta a Colombia

El ciclismo, como la vida, tiene subidas, bajadas, momentos de incertidumbre y otros en los que solo queda apretar los dientes y seguir pedaleando. Wilmar Paredes lo hizo este lunes, cuando tuvo que enfrentar no solo a sus rivales y un frenético sprint final, sino también la angustia de no saber, durante buena parte del recorrido, cómo estaban sus seres queridos tras el terremoto que sacudió al país.

El movimiento telúrico, que se registró en horas de la mañana, sorprendió a Paredes justo cuando se disponía a comenzar la tercera etapa de la Vuelta a Colombia. El corredor de 30 años contó que no tuvo tiempo de preguntar por su familia, entre ellos sus dos hijas, Victoria e Isabela, y su esposa, Camila Valbuena, también ciclista. Esa preocupación lo acompañó durante los 160,5 kilómetros entre Garzón y Neiva.

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Aun así, Paredes se montó en la bicicleta y, respaldado por el sólido trabajo de sus compañeros del Team Medellín-EPM, entre ellos Róbigzon Oyola, volvió a hacer lo que mejor sabe: ganar.

Por tercer día consecutivo, el antioqueño levantó los brazos en la Vuelta a Colombia y ratificó que, por ahora, nadie logra seguirle el ritmo en las llegadas masivas.

“Le mando condolencias a todas las personas afectadas en este momento tan complicado que vive el país, es un mensaje de unión”, expresó Paredes después de imponerse en Neiva, con un tiempo de 3:24.29.

Su superioridad en los metros finales fue evidente, tanto que lo difícil lo hace ver fácil. En el sprint, el pedalista del Team Medellín-EPM abrió una diferencia cercana a cuatro bicicletas sobre Juan Diego Hoyos (Team Sistecrédito), segundo, mientras Felipe Bravo (GW-Erco) completó el podio de la jornada.

Con esta nueva victoria, la duodécima que consigue en la temporada, Paredes mantiene el liderato de la edición 76 de la Vuelta a Colombia. Ahora aventaja en 20 segundos a Brandon Alejandro Rojas (GW-Erco) y en 22 a Felipe Bravo.

La pregunta que se hacen muchos en la carrera es si Paredes tiene con qué sostener ese dominio hasta Medellín y quedarse con el título. Sin embargo, si bien es un corredor completo, capaz de defenderse en diferentes terrenos, la alta montaña será otra historia y allí aparecen rivales que pueden tener mejores condiciones para afrontar las grandes ascensiones.

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La primera prueba llegará este martes, en el trayecto entre Neiva e Ibagué, de 196,9 kilómetros, una jornada que podría servir para medir fuerzas antes de la etapa reina, prevista para este miércoles, con llegada al Alto de El Sifón, en Tolima, a 4.149 metros sobre el nivel del mar.

En ese terreno, Paredes podría asumir un papel diferente y trabajar para su compañero Diego Andrés Camargo, subcampeón de la Vuelta a Colombia en las dos últimas ediciones, ambas ganadas por Rodrigo Contreras, del NU Colombia. Paredes, que ya suma seis victorias de etapa en la historia del giro nacional, tendrá entonces que cambiar de rol, pasará de gregario si la carretera así lo exige.