Video | Así fue el pánico en el aeropuerto de Pereira tras el terremoto de 7.4 en Colombia

Bajo una mesa de la terminal aérea, resguardándose de la sacudida y con la cámara apuntando hacia su rostro, el creador de contenido José Gallego (@soy_gallego) captó los segundos de pánico desatados en el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira. El registro audiovisual publicado en la mañana de este lunes 10 de agosto capturó en tiempo real la fuerza y el pánico generado por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia en diferentes zonas del país, especialmente en su epicentro, Chocó, y otros lugares como Manizales, Cali, Armenia y Pereira. Le puede interesar: Videos | Al menos 80 muertos en Risaralda, Valle, Chocó y Manizales: Colombia sufre uno de sus peores terremotos

Los detalles de la grabación

En la pieza digital, que ya es viral en redes sociales con casi 5 millones de reproducciones, Gallego —vestido con un buzo verde y gafas oscuras— aparece agachado junto a otro hombre de camisa blanca mientras la estructura del recinto retumba de forma violenta. Entre gritos ensordecedores de los pasajeros y una evidente sacudida de la toma, el lente enfoca el área exterior del mobiliario, donde se observa la caída parcial de la cubierta del techo, el desprendimiento de rejillas metálicas, escombros en el suelo y una nube de polvo rodeando varias sillas rojas.

Tras observar el techo al descubierto, el influenciador exclama en pleno estado de shock: “¡Dios!”. Segundos después, al verificar que la sacudida cesa, se dirige a su acompañante y expresa: “Marica, tembló muy duro, huevón, por mucho tiempo”. Luego, el youtuber, ante las críticas de haber grabado presuntamente por solo obtener “likes”, señaló en las historias de Instagram que ya estaba grabando desde antes de que todo ocurriera. “Me da mucha tristeza que piensen que me grabé por likes; yo estaba en vivo en mi canal de YouTube y todo ocurrió en vivo”, concluyó.

Balance parcial de la emergencia

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y afectó la zona central y del occidente colombiano. En Pereira, los daños estructurales obligaron a suspender operaciones en la terminal de aviación. Hasta el momento, los reportes oficiales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y autoridades locales confirman al menos 80 personas fallecidas en el país, de las cuales 40 son en el departamento de Risaralda y 18 corresponden a la ciudad de Pereira.

Momento de las personas atrapadas tras el colapso del techo en el aeropuerto de Pereira. FOTO: Captura de video de redes sociales

Los organismos de rescate, autoridades y el gobierno nacional mantienen la búsqueda de posibles desaparecidos entre los escombros y la evaluación de daños en edificaciones en todos los lugares afectados del país. También le puede interesar: Videos | Casi 70 muertos en Risaralda, Valle, Chocó y Manizales: así se vivió el terremoto en las ciudades más afectadas

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