Así quedó la tabla de la Liga Betplay a falta de los partidos aplazados por el temblor

Con solo dos equipos colombianos (Santa Fe y Tolima) en competiciones internacionales, el resto de escuadras de la Liga Betplay se concentra al 100% en el campeonato local. La cuarta fecha del FPC se jugó entre el sábado 8 y el domingo 9 de agosto. Se anotaron 17 goles en los siete partidos jugados hasta el momento en la cuarta salida del torneo local.

La fecha inició el sábado con el Santa Fe vs. Boyacá Chicó, que ganó el conjunto cardenal con goles de Hugo Rodallega y autogol de Sebastián Palma para conseguir su primer triunfo en la liga. Con una actuación estelar de Richardson Rivas, quien marcó doblete, Fortaleza le ganó 2-0 a Cúcuta en el Metropolitano de Techo en Bogotá. Richard Páez, DT de Cúcuta, fue destituido al día siguiente de la derrota en la capital de la República.

El mismo sábado, en el Manuel Murillo Toro de Ibagué, Tolima venció con goles de Ener Valencia y Adrián Parra a Internacional de Bogotá 2-1, que descontó con un tanto del argentino Fabricio Sanguinetti, y en la noche sabatina, el Deportivo Cali se llevó el triunfo en condición de visitante ante el Pasto. Anotaron Steven “Tití” Rodríguez y el recién llegado Eduard Bello. Los de Dudamel ganaron 2-0.

La jornada dominical designó a primera hora la visita del Bucaramanga a Valledupar para enfrentar a Alianza. Los de Peirano se impusieron por 3-2, goles de Félix Charrupí, Luciano Pons y Emerson Batalla para los leopardos, mientras que en los vallenatos anotaron Cristian Vergara y Misael Martínez. En segundo turno, Jaguares y Once Caldas empataron 1-1, goles de Darwín López y Andrés Roa, respectivamente.

Por último, el domingo cerró con el clásico del fútbol colombiano entre América de Cali y Atlético Nacional en el Pascual Guerrero de Cali. Los americanos recibieron al bicampeón de Libertadores en su estadio, siendo invictos y líderes del torneo. Los de David González se quedaron con el triunfo por 1-0 gracias al gol de Yeison Guzmán.