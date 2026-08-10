Gobierno declaró desastre nacional tras el terremoto: ¿qué implica?

El Gobierno Nacional emitió una declaración de desastre de carácter nacional tras el terremoto de esta mañana. Este fue de magnitud 7,4 y deja, hasta ahora, centenares de damnificados por todo el país y al menos setenta muertos.

Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se adelanta una reunión del Comité Nacional para el Manejo de Desastres. Allí, el presidente Abelardo de la Espriella y su gabinete ministerial votaron positivo a esta medida.

Está por definirse cuáles serán los ministros encargados de coordinar la estrategia para atender la crisis en las diferentes regiones del país.

Con corte a las 12:30 de la mañana, el balance de personas muertas ascendía a 111: Decenas de ellas corresponden a ciudades capitales, por lo que Asocapitales mantiene articulación permanente con alcaldes y el Gobierno Nacional.

Las cifras continúan sujetas a actualización según las operaciones de búsqueda, rescate y verificación. Chocó, el Eje Cafetero y el Valle concentran las mayores afectaciones, con especial atención sobre Pereira, Manizales, Quibdó, Cali y Armenia.

Los departamentos más afectados hasta el momento son Chocó, Caldas, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío. Y el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, afirmó que se activaron grupos USAR —de rescatistas— de Bogotá, Envigado, Yopal y Medellín, para colaborar y atender la situación en las regiones más afectadas.

El presidente Abelardo de la Espriella dijo que el Gobierno mantiene “disposición, compromiso y solidaridad con las víctimas” y explicó que “se dio inicio al Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta frente a la emergencia que atraviesa el país”. Este estará ubicado en la sede de la UNGRD en Bogotá, con comunicación permanente con otros centros como los de Armenia y Quibdó.

El primer mandatario agregó que “se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia que será suscrita en el transcurso del día, para atender de la manera que corresponde este desastre natural”.

Asimismo, explicó que “se conformaron equipos de trabajo encabezados por ministro y el vicepresidente (José Manuel Restrepo)”. Bajo su dirección y la de los ministros, “se ejecutará el trabajo con las distintas instancias, incluida la Fuerza Pública y la Policía”. De la Espriella también se refirió a que los diferentes ministros viajarán a las regiones afectadas.

“Yo voy a estar presente, voy a liderar la emergencia como corresponde, los ministros me responden a mí directamente. El canciller y el vicepresidente coordinarán la respuesta del apoyo internacional”, añadió.

“El Gobierno Nacional mantiene desplegadas todas sus capacidades para llevar ayuda a cada territorio que se necesite: lo primero es el rescate de las personas bajo los escombros”, dijo De la Espriella.