El dólar rebota, pero sigue barato: comprar divisas digitales cuesta hasta $159 menos que en casas de cambio

El dólar volvió a captar la atención de los colombianos luego de tocar esta semana su nivel más bajo desde julio de 2019. Aunque este viernes la divisa rebotó y cerró en $3.262,24, tras subir $40,83 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.221,41, aún se mantiene en niveles históricamente bajos, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si es el momento para comprar dólares. Un sondeo realizado por La República encontró que hacerlo a través de plataformas digitales puede ser hasta $159 más barato que acudir a una casa de cambio tradicional. Durante la jornada anterior, el dólar alcanzó un mínimo de $3.203,75, una cotización que no se registraba desde el 25 de julio de 2019, cuando la TRM se ubicaba en $3.194,67. Sin embargo, el viernes abrió al alza, mientras los precios internacionales del petróleo Brent continuaron subiendo por las renovadas tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán. Con el dólar en estos niveles, los colombianos cuentan con dos alternativas principales para adquirir la divisa: las tradicionales casas de cambio, donde reciben dólares en efectivo, o las plataformas digitales que permiten comprar y mantener dólares digitales o activos cuyo valor replica el comportamiento de la moneda estadounidense. Le puede interesar: Con un dólar en mínimos, 30% de la canasta familiar podría bajar de precio, pero exportadores alertan por impacto

Plataformas digitales ofrecen un mejor precio

El precio de compra del dólar puede variar más de $150 dependiendo del canal utilizado por los usuarios. FOTO: FREEPIK

Un sondeo de La República entre casas de cambio y plataformas digitales evidenció diferencias importantes en el precio de venta. Mientras las casas de cambio venden el dólar, en promedio, a $3.400, las plataformas digitales lo ofrecen alrededor de $3.241, apenas unos $20 por encima de la TRM. Esto significa que con $1 millón un usuario puede comprar aproximadamente US$294,12 en una casa de cambio, mientras que en plataformas digitales adquiriría cerca de US$308,55, es decir, más de US$14 adicionales con el mismo dinero. Entre las casas de cambio con los precios de venta más altos aparecen Banco Unión ($3.510), Nutifinanzas ($3.400), Latin Cambios ($3.400), Cóndor ($3.400) y Cambios Kapital ($3.400). En contraste, Surcambios ($3.350), Amerikan Cash ($3.370), Cambios Vancouver ($3.380) y Unicambios ($3.390) registran valores más bajos.

Las plataformas digitales, por su parte, ofrecen dólares digitales mediante activos respaldados por dólares reales o por stablecoins, como USDC y USDT, criptomonedas diseñadas para mantener una paridad cercana con el dólar estadounidense. No obstante, los usuarios deben tener en cuenta que estas plataformas pueden cobrar comisiones de entre 0% y 4% por operación o incorporar un spread cambiario, un margen que ya viene incluido en la tasa de conversión. Lea más: Las ‘dos caras’ de la caída del 8,42% del dólar en el primer semestre del año

¿Por qué cayó el dólar y puede volver a subir?

El comportamiento reciente del dólar responde, en parte, al ingreso de capitales al país mediante estrategias de carry trade, favorecidas por la tasa de interés del Banco de la República, que se mantiene en 12% para contener una inflación que en junio se ubicó en 6,14%. A esto se suma la expectativa positiva de los mercados frente al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y sus acercamientos con inversionistas internacionales y autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, los analistas advierten que este escenario podría ser temporal. Factores como la desaceleración de la producción industrial, el deterioro de las finanzas públicas y la posibilidad de que la deuda del Gobierno alcance 66,1% del PIB podrían ejercer presión sobre la tasa de cambio y llevar nuevamente al alza el precio del dólar en los próximos meses. Conozca también: Colombia es el país donde más horas se necesitan para ganar US$1.000, según ranking internacional Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: