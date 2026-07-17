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Paola Holguín será la nueva ministra de Cultura del Gobierno de Abelardo de la Espriella

El mismo presidente electo De la Espriella dio a conocer la noticia, señalando que con la llegada de Paola a este ministerio, trabajarán por la “creatividad y talento” de los artistas en Colombia, entre otros temas importantes.

  • El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció este 17 de julio de 2026 el nombramiento de Paola Andrea Holguín como su próxima ministra de Cultura, encargándole la formalización de saberes locales y la apertura de mercados globales para el talento nacional. FOTO: Cortesía
    El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció este 17 de julio de 2026 el nombramiento de Paola Andrea Holguín como su próxima ministra de Cultura, encargándole la formalización de saberes locales y la apertura de mercados globales para el talento nacional. FOTO: Cortesía
  • Paola Holguín fue candidata presidencial. FOTO: El Colombiano
    Paola Holguín fue candidata presidencial. FOTO: El Colombiano
  • La exsenadora del Centro Democrático, Paola Holguín. FOTO: Colprensa
    La exsenadora del Centro Democrático, Paola Holguín. FOTO: Colprensa
El Colombiano
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hace 3 horas
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Por medio de un video publicado este viernes 17 de julio en sus redes sociales, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, designó como próxima ministra de Cultura a la exsenadora del Centro Democrático, Paola Holguín.

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A través del comunicado 169 emitido en la tarde de este viernes, la Oficina de Prensa del presidente electo confirmó la integración de Holguín a la primera línea del gabinete ejecutivo, esto luego de que la exsenadora fuera una de las candidatas de su partido para ser -hace unos meses- la opción para la presidencia, la cual ganó Paloma Valencia.

Según el documento, la nueva ministra es calificada por la administración entrante como “una mujer guerrera, de la provincia y comprometida con la identidad nacional”, a quien se le ha encomendado de forma explícita “la misión de liderar la batalla cultural por la Nación”.

“Su misión será respaldar a los creadores sin distinciones políticas, fortalecer la formación de públicos, dignificar el trabajo de los artistas y hacer de la cultura un verdadero motor de desarrollo, oportunidades y orgullo nacional”, expresó Abelardo, señalando que con la incursión de Paola en este ministerio, trabajarán por los artistas del país.

El anuncio establece un quiebre formal con los manejos precedentes del sector. Desde el equipo de De La Espriella se enfatizó que, bajo esta nueva dirección, la cartera cultural “dejará de ser un escenario de preferencias políticas para convertirse en una institución”.

Y es que con esta cartera, esperan que “se promueva la creatividad, dignifique el trabajo de los artistas, fortalezca las industrias culturales y convierta la riqueza cultural de Colombia en un motor de desarrollo, cohesión social y reconocimiento internacional”.

Perfil de la nueva ministra Paola Holguín

Paola Andrea Holguín Moreno, nacida en Medellín el 11 de noviembre de 1973, cuenta con una trayectoria académica enfocada en la comunicación y los asuntos de Estado. Es comunicadora social, magíster en Estudios Políticos y posee adicionalmente una maestría en Seguridad y Defensa Nacional.

Además, cursó estudios especializados en Política y Estrategia de Seguridad y en Terrorismo y Contrainsurgencia en el Centro de Estudios Hemisféricos de Seguridad y Defensa (CHDS) de la Universidad de Defensa en Washington.

En su experiencia legislativa reciente resalta su desempeño como senadora de la República, rol desde el cual lleva coordinando e impulsando diversas iniciativas de protección patrimonial desde hace más de 10 años. Destacó como una de las figuras con mayor votación interna en su colectividad y fungió como vicepresidenta de la Comisión Segunda (encargada de relaciones internacionales y seguridad).

Paola Holguín fue candidata presidencial. FOTO: El Colombiano
Paola Holguín fue candidata presidencial. FOTO: El Colombiano

Entre estas gestiones se destaca la promulgación de la Ley del Carriel Antioqueño como Patrimonio Cultural de la Nación. Lideró gestiones para la ampliación del Museo de Antropología de Jericó (MAJA).

Gestionó cooperaciones internacionales (como el apoyo del gobierno de Taiwán) para la creación del primer Centro de Artes y Oficios en Jericó, enfocado en la luthería (construcción de guitarras). Promovió iniciativas públicas destinadas a reconocer el papel histórico y cultural de las mujeres en los procesos democráticos del país.

El 18 de junio de 2026, tras haber sido precandidata presidencial, renunció formalmente a su curul y a su militancia en el Centro Democrático para encarar nuevos rumbos en la administración pública.

La exsenadora del Centro Democrático, Paola Holguín. FOTO: Colprensa
La exsenadora del Centro Democrático, Paola Holguín. FOTO: Colprensa

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Ejes estratégicos para el Ministerio de Cultura con Paola

La hoja de ruta trazada para la gestión ministerial de la exsenadora Paola Holguín contempla cinco pilares fundamentales de ejecución inmediata, según estableció el Gobierno en el comunicado.

Detallaron que se buscará consolidar una nueva etapa para la cultura colombiana fundamentada estrictamente en la libertad creativa, el respaldo directo a los artistas y la formación sistemática de nuevos públicos.

Asimismo, la agenda ministerial concentrará esfuerzos operativos en la formalización de saberes y oficios tradicionales del país, junto con el diseño de estrategias orientadas a la proyección del talento colombiano ante los mercados y escenarios internacionales.

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Bloque de preguntas frecuentes

¿Qué proyectos o leyes ha liderado Paola Holguín en el sector cultural antes de ser nombrada ministra?
Antes de su designación, coordinó e impulsó diversas iniciativas de protección patrimonial en el Congreso de la República, destacándose entre ellas la autoría y promulgación de la Ley del Carriel Antioqueño como Patrimonio Cultural de la Nación.
¿Cuál es la formación académica y el perfil profesional de la nueva ministra de Cultura?
Paola Andrea Holguín es comunicadora social, tiene una maestría en Estudios Políticos y cuenta también con un título de magíster en Seguridad y Defensa Nacional.
¿Cuáles son los pilares o ejes estratégicos que tendrá el Ministerio de Cultura bajo esta nueva dirección?
La gestión se centrará en cinco pilares de ejecución: el impulso a la libertad creativa, el respaldo económico o institucional a los artistas, la formación de nuevos públicos, la formalización de saberes y oficios tradicionales y la proyección internacional del talento colombiano.
¿Qué cambios estructurales o institucionales se anunciaron para el Ministerio de Cultura?
El cambio principal anunciado es que la cartera dejará de operar bajo preferencias políticas. En su lugar, el nuevo enfoque institucional buscará transformar el ministerio en un motor de desarrollo económico, cohesión social y fortalecimiento directo de las industrias culturales del país.

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