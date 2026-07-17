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¡Rubén Blades viene a Medellín! Conozca la fecha y detalles del concierto de despedida del “poeta de la salsa”

En febrero de este año el panameño había anunciado su retiro de los escenarios con una última gira en la que aún no incluía a Colombia.

  • Rubén Blades anunció una gira de despedida. Estará en Medellín a finales del año. FOTO Cortesía
    Rubén Blades anunció una gira de despedida. Estará en Medellín a finales del año. FOTO Cortesía
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 3 horas
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Rubén Blades anunció, a comienzos del año, su retiro de los escenarios. “He decidido no seguir en el trajín de las presentaciones musicales personales. Voy para 78 años y espero que me quede salud y la voz para mantenerme activo un par de años más, mientras aún pueda mantener la calidad que siempre he tratado de presentar al público que nos apoya en los conciertos”, explicó el artista.

Acto seguido anunció que hará una última gira y que será en 2027 cuando tendrá su último año activo en giras con la banda de Roberto Delgado, “aunque es posible que continuemos grabando juntos”, dijo el artista.

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Tras este anuncio la expectativa ha sido grande y de a pocos, el salsero ha ido anunciando fechas de presentaciones de una gira llamada Fotografía con la Roberto Delgado Big Band. En julio estuvieron en Milán, Zúrich, Londres, Berlín, París. Ahora se están presentando en una gira por España: Sevilla, Vitoria, Pirineos, Valencia, Barcelona, Cartagena y Madrid, el 28 de julio.

En agosto los conciertos ya anunciados son en Montevideo, Uruguay; Santiago de Chile y Buenos Aires, Argentina. En Los Ángeles y Curazao estará en septiembre y la noticia más esperada para Colombia la acaban de confirmar.

¿Cuando vendrá Rubén Blades a Colombia?

El anuncio se conoció este viernes: Rubén Blades regresa a Medellín con Fotografías Tour, “una gira que marca el inicio de su despedida de los escenarios junto a la reconocida banda: Roberto Delgado Big Band”, detallaron los organizadores.

El concierto se realizará el próximo 21 de noviembre de 2026 en el DAVIArena, “en una noche que promete convertirse en uno de los acontecimientos musicales más importantes del año para los amantes de la salsa y la música latinoamericana”.

Aclararon que los seguidores que deseen vivir este momento histórico ya pueden inscribirse en el preregistro oficial y “con este los fans serán los primeros en recibir información sobre nuevas fechas y el inicio de la venta de boletería para acompañar al artista en esta celebración de su legado”. Lo que indica que podrían abrirse más fechas en Colombia.

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“El repertorio incluirá nuevos temas de Fotografías –su nuevo disco– y un recorrido por clásicos inmortales como Pedro Navaja, Plástico, Decisiones, Amor y Control y Buscando América, interpretados junto a la Roberto Delgado Big Band, considerada una de las agrupaciones más importantes de la salsa contemporánea”.

Rubén Blades en el escenario del Tour viva la salsa. FOTO Carlos Velásquez
Rubén Blades en el escenario del Tour viva la salsa. FOTO Carlos Velásquez

La última vez que vimos a Rubén Blades en Medellín fue en 2023 durante el espectáculo Viva la Salsa y también se recuerda con mucho cariño ese concierto del 2019 en La Macarena tras casi 15 años de ausencia.

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¿Cuándo y dónde es el concierto de Rubén Blades en Medellín?
El concierto de Rubén Blades en Medellín está programado para el 21 de noviembre de 2026 en el DAVIArena, como parte de su gira de despedida Fotografías Tour con la Roberto Delgado Big Band.
¿Cómo comprar boletas para el concierto de Rubén Blades en Medellín?
Aún no están disponibles las boletas para la venta general. Los interesados deben inscribirse en el preregistro oficial para ser los primeros en recibir información sobre el inicio de la venta de boletería. La nota no especifica el enlace directo al preregistro ni la plataforma de venta.
¿Por qué Rubén Blades se retira de los escenarios?
Blades anunció su retiro a comienzos de 2026 argumentando su edad, próxima a los 78 años, y su deseo de mantener la calidad artística que siempre ha ofrecido a su público mientras aún tenga salud y voz para hacerlo. Aclaró que 2027 será su último año activo en giras, aunque podría continuar grabando con la Roberto Delgado Big Band.

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