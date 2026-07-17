¡Rubén Blades viene a Medellín! Conozca la fecha y detalles del concierto de despedida del “poeta de la salsa”

Rubén Blades anunció, a comienzos del año, su retiro de los escenarios. “He decidido no seguir en el trajín de las presentaciones musicales personales. Voy para 78 años y espero que me quede salud y la voz para mantenerme activo un par de años más, mientras aún pueda mantener la calidad que siempre he tratado de presentar al público que nos apoya en los conciertos”, explicó el artista.

Acto seguido anunció que hará una última gira y que será en 2027 cuando tendrá su último año activo en giras con la banda de Roberto Delgado, “aunque es posible que continuemos grabando juntos”, dijo el artista.

Puede leer: Karol G revela las invitadas especiales de lujo en su gira Viajando por el Mundo Tour

Tras este anuncio la expectativa ha sido grande y de a pocos, el salsero ha ido anunciando fechas de presentaciones de una gira llamada Fotografía con la Roberto Delgado Big Band. En julio estuvieron en Milán, Zúrich, Londres, Berlín, París. Ahora se están presentando en una gira por España: Sevilla, Vitoria, Pirineos, Valencia, Barcelona, Cartagena y Madrid, el 28 de julio.

En agosto los conciertos ya anunciados son en Montevideo, Uruguay; Santiago de Chile y Buenos Aires, Argentina. En Los Ángeles y Curazao estará en septiembre y la noticia más esperada para Colombia la acaban de confirmar.