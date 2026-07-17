Los mejores países para abrir un negocio y conseguir la residencia por inversión

Según un sondeo realizado por la consultora Immigrant Invest, entre los mejores países para los colombianos invertir y hacer empresa se encuentran Italia, Portugal, Letonia, Turquía, Antigua y Barbuda y Santa Lucía, donde también se tiene la posibilidad de recibir una residencia, o incluso ciudadanía, gracias a la inversión realizada.
Entre los países mapeados por la consultora, Letonia se sitúa como uno de los más beneficiosos. Este país europeo ocupa el segundo puesto en el Índice de Competitividad Fiscal Internacional de 2025, lo que significa que su sistema fiscal es visto como uno de los más favorables a la inversión en los países de la Ocde.