¿Es verdad que la jornada laboral de 42 horas acabará con el Día de la Familia en Colombia?

En medio de los ajustes normativos en la jornada laboral, las empresas en Colombia enfrentan un periodo determinante para cumplir con una de sus obligaciones legales en bienestar laboral. Las empresas en Colombia todavía deben dar el conocido “Día de la Familia” este semestre, pero será la última vez que sea obligatorio.
María Camila Silva, jurista de la firma Scola Abogados, explicó que esta disposición, contemplada en la Ley 1857 de 2017, busca “promover espacios de integración, descanso y fortalecimiento de los vínculos familiares de los trabajadores”.
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Sin embargo, el contexto actual le da un carácter especial a esta obligación. Este semestre coincide con la entrada en vigencia plena de la jornada máxima legal de 42 horas semanales, que comenzará a regir el 16 de julio de 2026, en línea con lo establecido por la Ley 2101 de 2021, lo que haría desaparecer la obligación del Día de la Familia.