El deterioro fiscal, la mayor preocupación del sistema financiero colombiano este 2025

La sostenibilidad fiscal y la incertidumbre política se mantienen como las principales preocupaciones del sistema financiero colombiano, tanto a corto plazo (0-12 meses) como a mediano plazo (12-24 meses), seguidas por la calificación soberana y el deterioro de la calidad de la cartera. Así lo reveló una encuesta reciente del Banco de la República, realizada a 117 entidades que representan el 61,9% del sector, con corte a junio de 2025. El sondeo ofrece una radiografía precisa de las percepciones de riesgo, diferenciando entre amenazas inmediatas y estructurales, y muestra cómo los actores financieros evalúan la estabilidad y vulnerabilidades del mercado. Puede leer: Las consecuencias negativas si se incluyen las pymes en la tributaria, advierte Banco de la República

Impacto y probabilidad: el frente fiscal y la economía en el centro

El deterioro en la posición fiscal del Gobierno es considerado el riesgo con mayor impacto potencial sobre el desempeño del sistema financiero (55,6%), seguido por el deterioro del crecimiento económico en Colombia (12,8%). Frente a ediciones previas, disminuyeron las preocupaciones por riesgo político interno (6,8% frente a 8,6% en junio de 2024) y materialización del riesgo de crédito (6% frente a 15,1%). En contraste, los riesgos cibernéticos y el deterioro económico global ganaron relevancia. Según la encuesta, el deterioro fiscal sigue siendo el evento más probable, con un 72,6% de probabilidad de ocurrencia, seguido del riesgo político, que se sitúa en 6%. Por su parte, la probabilidad de que se materialice el riesgo de crédito cayó drásticamente, del 16,1% al 1,7%. Entérese: Las dudas y quejas sobre Bre-B, el nuevo sistema de pagos, que arranca operación masiva el 6 de octubre Por su parte, las entidades consideraron que los eventos que requieren mayor monitoreo, por su combinación de impacto y probabilidad, incluyen el deterioro fiscal, el deterioro del crecimiento económico, el riesgo político interno y la reducción de la inversión privada.

Diferencias por tipo de entidad financiera

Los establecimientos de crédito consideran que el riesgo de crédito es el que más podría afectar su desempeño (20,8%), seguido del deterioro del crecimiento económico (18,8%) y del deterioro fiscal junto con restricciones de fondeo (14,6%). Aunque este riesgo sigue liderando sus preocupaciones, su peso ha disminuido respecto a junio de 2024 (38,6% frente a 20,8%). Entre tanto, las instituciones financieras no bancarias priorizaron el deterioro fiscal (21,6%), seguido del deterioro del crecimiento económico (17,6%) y, al mismo nivel, el riesgo político interno y la caída en el precio de activos financieros (9,8%). Vea también: La propuesta de Petro: que el Banco de la República sea el único comprador de oro, ¿será esto viable?

Confianza en la estabilidad del sistema financiero

Respecto a la probabilidad de ocurrencia de eventos de alto impacto, el 41% de las entidades considera que a corto plazo es baja, mientras que el 33% la ubica en un nivel medio. A mediano plazo, la percepción se desplaza hacia niveles más altos: 46,2% la sitúa en media y 24,8% en alta. La confianza en la estabilidad del sistema financiero colombiano se mantiene elevada, con un 60,7% de las entidades confiando en su solidez para los próximos 24 meses.

El riesgo fiscal como eje central