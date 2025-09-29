El deterioro fiscal, la mayor preocupación del sistema financiero colombiano este 2025

La sostenibilidad fiscal y la incertidumbre política se mantienen como las principales preocupaciones del sistema financiero colombiano, tanto a corto plazo (0-12 meses) como a mediano plazo (12-24 meses), seguidas por la calificación soberana y el deterioro de la calidad de la cartera.
Así lo reveló una encuesta reciente del Banco de la República, realizada a 117 entidades que representan el 61,9% del sector, con corte a junio de 2025. El sondeo ofrece una radiografía precisa de las percepciones de riesgo, diferenciando entre amenazas inmediatas y estructurales, y muestra cómo los actores financieros evalúan la estabilidad y vulnerabilidades del mercado.
