Trabajadores por cuenta propia subieron 4,6% en marzo, pese a que el desempleo en Colombia cayó al 8,8%

El mercado laboral colombiano ha alcanzado un hito histórico. Según el más reciente reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la tasa de desocupación nacional en marzo de 2026 se ubicó en 8,8%, lo que representa una reducción de 0,8 puntos porcentuales frente al 9,6% registrado en el mismo mes de 2025.

La directora del Dane, Piedad Urdinola, precisó que esta cifra se consolida como la más baja reportada desde el año 2001.

Este dinamismo también se reflejó en los indicadores de actividad. La tasa global de participación alcanzó el 65,0%, superando el 64,7% de marzo de 2025, mientras que la tasa de ocupación subió al 59,3%, frente al 58,5% del periodo previo.

En términos absolutos, para marzo, el país sacó a 174 mil personas del desempleo, para descender a 2,3 millones; además, el país cuenta hoy con 24,35 millones de personas ocupadas, lo que significa que en apenas 12 meses se crearon 650.000 nuevos puestos de trabajo, un crecimiento del 2,7%.

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A pesar del optimismo por la caída de la desocupación, la estructura del empleo muestra una fuerte inclinación hacia el trabajo independiente.

La categoría de trabajador por cuenta propia fue la que más aportó al crecimiento, sumando 457 mil personas adicionales para un total de 10,3 millones de colombianos bajo esta modalidad. Este grupo representa hoy el 42,4% del total de ocupados en el país. Además, esta posición fue la que más aportó a la variación anual con 1,9 puntos porcentuales.

En paralelo, el empleo asalariado también subió. Los obreros y empleados particulares crecieron en 361.000 personas, llegando a un total de 10,47 millones y una participación del 43% en el mercado.

Por el contrario, otras formas de ocupación más tradicionales o informales perdieron peso en la balanza. Los trabajadores familiares sin remuneración disminuyeron en 88.000 personas, los empleados domésticos cayeron en 85.000 y los jornaleros o peones se redujeron en 46.000.

Según las cuentas del Dane, este reacomodo sugiere que el mercado se está moviendo hacia el empleo particular y el cuentapropismo.