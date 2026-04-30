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Trabajadores por cuenta propia subieron 4,6% en marzo, pese a que el desempleo en Colombia cayó al 8,8%

Colombia registró un desempleo de 8,8% en marzo de 2026, la cifra más baja desde 2001. De manera paralela hubo un aumento del trabajo por cuenta propia con 457 mil personas más en ese mes frente al 2025.

  • El mercado laboral colombiano registró en marzo de 2026 un aumento de 650 mil personas ocupadas frente al mismo mes de 2025, al pasar de 23,7 millones a 24,3 millones, según el Dane. La expansión se concentra en dos posiciones: trabajo por cuenta propia y empleo particular. FOTO: El Colombiano.
    El mercado laboral colombiano registró en marzo de 2026 un aumento de 650 mil personas ocupadas frente al mismo mes de 2025, al pasar de 23,7 millones a 24,3 millones, según el Dane. La expansión se concentra en dos posiciones: trabajo por cuenta propia y empleo particular. FOTO: El Colombiano.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 3 horas
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El mercado laboral colombiano ha alcanzado un hito histórico. Según el más reciente reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la tasa de desocupación nacional en marzo de 2026 se ubicó en 8,8%, lo que representa una reducción de 0,8 puntos porcentuales frente al 9,6% registrado en el mismo mes de 2025.

La directora del Dane, Piedad Urdinola, precisó que esta cifra se consolida como la más baja reportada desde el año 2001.

Este dinamismo también se reflejó en los indicadores de actividad. La tasa global de participación alcanzó el 65,0%, superando el 64,7% de marzo de 2025, mientras que la tasa de ocupación subió al 59,3%, frente al 58,5% del periodo previo.

En términos absolutos, para marzo, el país sacó a 174 mil personas del desempleo, para descender a 2,3 millones; además, el país cuenta hoy con 24,35 millones de personas ocupadas, lo que significa que en apenas 12 meses se crearon 650.000 nuevos puestos de trabajo, un crecimiento del 2,7%.

Puede leer: Empleo se recupera en Colombia, pero 2 de cada 5 trabajos son por cuenta propia y 25,8% está expuesto a la IA

A pesar del optimismo por la caída de la desocupación, la estructura del empleo muestra una fuerte inclinación hacia el trabajo independiente.

La categoría de trabajador por cuenta propia fue la que más aportó al crecimiento, sumando 457 mil personas adicionales para un total de 10,3 millones de colombianos bajo esta modalidad. Este grupo representa hoy el 42,4% del total de ocupados en el país. Además, esta posición fue la que más aportó a la variación anual con 1,9 puntos porcentuales.

En paralelo, el empleo asalariado también subió. Los obreros y empleados particulares crecieron en 361.000 personas, llegando a un total de 10,47 millones y una participación del 43% en el mercado.

Por el contrario, otras formas de ocupación más tradicionales o informales perdieron peso en la balanza. Los trabajadores familiares sin remuneración disminuyeron en 88.000 personas, los empleados domésticos cayeron en 85.000 y los jornaleros o peones se redujeron en 46.000.

Según las cuentas del Dane, este reacomodo sugiere que el mercado se está moviendo hacia el empleo particular y el cuentapropismo.

Por otra parte, la población por fuera de la fuerza laboral se ubicó en 14,36 millones de personas en marzo de 2026, con un aumento de 72 mil frente al mismo mes de 2025, cuando se registraron 14,29 millones, según el Dane.

El principal componente corresponde a oficios del hogar, con 7,87 millones de personas. Esta categoría concentra el 54,8% del total y explicó 68 mil personas adicionales, con una contribución de 0,5 puntos porcentuales a la variación anual.

La población dedicada a estudiar alcanzó 3,35 millones de personas, equivalente al 23,3% del total. Este grupo registró una disminución de 18 mil personas y restó 0,1 puntos porcentuales a la variación.

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Las actividades que impulsan el empleo en Colombia

De acuerdo con el reporte del Dane, el análisis por sectores económicos confirmó que administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana lideró la generación de empleo con un aumento de 369.000 personas.

Le siguieron de cerca las actividades financieras y de seguros, que incorporaron a 239.000 nuevos trabajadores; el sector de suministro de electricidad, gas y agua, aportó 125.000 puestos más; y comercio y reparación de vehículos creó 106.000 empleos.

Sin embargo, no todos los sectores corrieron con la misma suerte. La agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca experimentó una contracción significativa con 242.000 ocupados menos, mientras que la industria manufacturera registró una caída de 166.000 puestos de trabajo.

En el plano regional, el panorama sigue siendo de contrastes. Durante el primer trimestre de 2026, Villavicencio se coronó como la ciudad con menor desempleo del país con un 8,0%, seguida por Bucaramanga y su área metropolitana con el 8,4% y Manizales con el 8,5%.

En la otra orilla, la situación es crítica para ciudades como Quibdó, que registra una desocupación del 26,0%, seguida por Riohacha con el 14,7% y Cartagena con el 13,8%.

Además: Informalidad laboral en Colombia bajó, pero se mantiene en niveles preocupantes: por encima del 55%

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