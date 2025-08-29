Desempleo en Colombia cae a 8,8% en julio de 2025, la cifra más baja desde 2001

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó que la tasa de desocupación en Colombia se ubicó en 8,8% en julio de 2025, una reducción de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado (9,9%). Se trata de la cifra más baja de toda la serie estadística para un mes de julio desde 2001. La mejora se acompañó de un aumento en la Tasa Global de Participación, es decir, esa población en edad de trabajar que se encuentra activa en el mercado laboral, que pasó de 64,2% en 2024 a 64,6% en 2025, y de la tasa de ocupación, que subió de 57,8% a 58,9% en el mismo periodo. Lea más: Hay 2,49 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, en Colombia, el 68% son mujeres En términos absolutos, el número de ocupados creció en 766 mil personas en un año, mientras que la población desocupada disminuyó en 230 mil personas, equivalente a una variación de -9,0%.

En ese orden, la población ocupada en general experimentó un incremento de 766.000 personas entre julio de 2024 y julio de 2025, alcanzando un total de 23,9 millones de ocupados.

Brecha de género en el desempleo: mejora, pero persiste desigualdad

El desempleo sigue teniendo rostro femenino. En julio de 2025, la tasa de desocupación de las mujeres fue de 11,1%, frente a 7,1% en los hombres, lo que deja una brecha de 4 puntos porcentuales. Aunque la diferencia sigue siendo significativa, la brecha se redujo frente a 2024, cuando alcanzaba 5,2 puntos porcentuales. El Dane destacó que la tasa de desocupación femenina bajó 1,8 p.p. en un año, mientras que la de los hombres descendió 0,6 p.p. Conozca más: Este es el subsidio en Colombia que da $2 millones con pocos requisitos

Ciudades con más y menos desempleo en julio de 2025

En el ranking de ciudades, las mayores tasas de desempleo se registraron en Quibdó (24,3%), Riohacha (14,4%) e Ibagué (12,8%), esta última con una caída estadísticamente significativa frente a 2024. En contraste, las menores tasas de desempleo se observaron en Medellín Área Metropolitana (7,3%), Villavicencio (7,7%) y Cali A.M. (7,8%). Para las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desempleo fue de 8,4%, frente al 10,2% registrado en julio de 2024. Entérese: Trabajo por cuenta propia supera el 40% en Colombia y revela debilidad del empleo formal

Sectores que más empleo generaron en 2025

Por ramas de actividad económica, los mayores aportes al empleo en julio vinieron de alojamiento y servicios de comida, y transporte y almacenamiento. En ese orden, el mayor aumento se registró en el sector de alojamiento y servicios de comida, que sumó 186.000 nuevos empleos, lo que representa la mayor contribución positiva a la variación de la población ocupada, con 0,8 puntos porcentuales. El sector de transporte y almacenamiento también tuvo un crecimiento significativo, con 172,000 nuevos ocupados, contribuyendo con 0,7 puntos.

Otras ramas de actividad que mostraron un incremento fueron: actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos (+115.000); comercio y reparación de vehículos (+92.000); construcción (+76.000); e industrias manufactureras (+73.000). En contraste, el sector de información y comunicaciones perdió alrededor de 80 mil empleos en el último año. Y administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana, con una reducción de 53 mil ocupados. Estos dos sectores restaron 0,5 y 0,2 puntos porcentuales, respectivamente, a la variación total de la población ocupada.

Así le fue a los empleados en Colombia, según su posición ocupacional

Según las cifras del Dane, para julio de 2025, la población ocupada a nivel nacional creció, con un notable aumento en la categoría de obrero o empleado particular, para llegar a 10,8 millones de personas, porque sumaron 769 mil empleados. En ese orden, esta posición contribuyó con el 45,4% de la distribución porcentual total y aportó 3,3 puntos porcentuales a la variación de la población ocupada. Los trabajadores por cuenta propia también tuvieron un incremento, al ascender a 9,7 millones de personas, aunque con una contribución más modesta de 0,7 puntos. Esta categoría solo sumó 170 mil ocupados.

Piedad Urdinola, directora del Dane.

A pesar del crecimiento general, algunos sectores laborales mostraron una reducción en su número de ocupados. El mayor descenso se registró en la categoría de patrón o empleador, que perdió 117.000 personas, seguida de cerca por los obreros o empleados del gobierno, con una disminución de 87.000 personas.

Mercado juvenil e informalidad: luces y sombras