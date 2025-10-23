¿Quiere ser servidor público? La CNSC abrió 1.270 vacantes para trabajar con el Sena

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunciaron la apertura de 1.276 vacantes dentro del proceso de selección denominado Sena 4, una nueva convocatoria que permitirá a los colombianos vincularse como servidores públicos en distintos niveles y cargos de la entidad más querida por los colombianos. Las inscripciones estarán abiertas desde el 27 de octubre hasta el 28 de noviembre de 2025, a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO). Le puede interesar: Eficacia abrió convocatoria para quienes quieran estudiar y trabajar en operaciones comerciales; le pagan todo

Convocatoria Sena 4 de la CNSC trae oportunidades para todos los perfiles

El nuevo concurso SENA 4 busca fortalecer la planta de personal del SENA con profesionales, instructores y técnicos en diversas áreas. FOTO: GETTY

El concurso ofrece plazas en diferentes niveles de carrera administrativa, entre ellos asesor (2 vacantes disponibles), profesional (325 ofertas abiertas), instructor (894 oportunidades), técnico (48) y asistencial (7), distribuidos en más de 90 ciudades y municipios del país. Los cargos tienen funciones en formación, acompañamiento al aprendiz, desarrollo curricular, apoyo administrativo, mantenimiento, sistemas, archivo y atención al ciudadano, entre otros.

Áreas de conocimiento y salarios

La convocatoria está abierta a profesionales de múltiples disciplinas como Administración, Contaduría Pública, Economía, Ingeniería Industrial, Psicología, Educación, Filosofía, Sociología, entre otras. Los salarios oscilan según el nivel del cargo: - Nivel asistencial: hasta $3.300.000 - Nivel técnico: hasta $4.600.000 - Nivel instructor: hasta $4.000.000 - Nivel profesional: hasta $9.800.000 - Nivel asesor: hasta $8.400.000 Además, el proceso incluye 30 vacantes dirigidas a jóvenes sin experiencia laboral, una oportunidad ideal para quienes buscan su primer empleo en el sector público. Lea más: Miles de ofertas laborales para asesores comerciales en Cali, Bogotá y Medellín están disponibles en Magneto Empleos

Fechas e inscripciones

Las inscripciones estarán disponibles desde el 27 de octubre hasta el 28 de noviembre de 2025. Cabe recordar que, cualquier ciudadano mayor de edad puede participar, siempre que cumpla los requisitos exigidos para el cargo al que desea postularse. 1- Los interesados deben realizar su inscripción exclusivamente en el portal SIMO y pagar los derechos de participación de acuerdo con el nivel al que apliquen: - Nivel técnico y asistencial: $47.450 - Niveles profesional, instructor y asesor: $71.200 2- El pago puede hacerse en Bancolombia, corresponsales bancarios o mediante PSE.

Requisitos generales

Para participar en la convocatoria Sena 4, los aspirantes deben: 1. Ser ciudadanos colombianos mayores de edad. 2. Estar registrados en el sistema Simo. 3. Aceptar las reglas del proceso establecidas por la CNSC. 4. Cumplir con los requisitos mínimos de la vacante seleccionada según el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales (MEFCL). 5. No estar incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses. 6. Presentar las pruebas y actividades dentro de las fechas establecidas. Conozca también: Empresas colombianas buscan talento para trabajo remoto e híbrido; hay más de 4.000 ofertas y así puede aplicar

¿Cómo participar en las ofertas de empleo de la CNSC, paso a paso?