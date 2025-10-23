¿Qué es lo que más se roban en los supermercados colombianos?

Ningún formato comercial, grande, mediano o pequeño, está exento de los robos “hormiga” , según reveló hoy el gremio del comercio organizado en Colombia, Fenalco.

Esta actividad ilegal dejó pérdidas el año pasado por $160.000 millones, precisó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, quien presentó el análisis durante la celebración de Góndola 2025, actividad del sector retail o comercio al detal del país, que se celebra en Cartagena.

“No podemos seguir normalizando la pérdida. Más de $160,000 millones en mermas no son solo un dato contable. Son empleos que se ponen en riesgo, inversión que se frena y confianza que se erosiona”, enfatizó.

El dirigente gremial expresó su preocupación por los niveles de sofisticación que se observan en los métodos empleados para cometer los hurtos.

Las prácticas detectadas incluyen el uso de bolsas de aluminio para evadir los sistemas de alarma, el consumo directo de productos dentro de las tiendas sin pago, la alteración de códigos de barra, el uso de tiquetes falsos, la manipulación de devoluciones fraudulentas y la complicidad con personal interno.