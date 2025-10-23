Polémica por decreto del Gobierno Petro que propone un cobro del 1,5% a pagos en Nequi, DaviPlata, PSE y Bre-B

El Ministerio de Hacienda alista un proyecto de decreto que aplicaría una retención en la fuente del 1,5% a todas las transacciones electrónicas o digitales, incluyendo las que se hacen por medio de billeteras digitales como Bre-B, Nequi, Daviplata o con códigos QR.
La medida, que podría firmarse el próximo viernes, busca —según el Gobierno— igualar el tratamiento tributario entre los pagos hechos con tarjetas de crédito y débito, que ya tienen retención, y los pagos digitales, que hasta ahora no la tenían.
En la práctica, esto significa que cada pago digital tendría un descuento automático del 1,5%, lo que podría afectar directamente a pequeños comercios, profesionales independientes y emprendedores. Muchos de ellos usan estas plataformas para recibir dinero sin costos adicionales ni intermediarios, por lo que la medida podría encarecer el uso de los medios digitales y restarles atractivo frente al uso del efectivo.
Es decir, Bre-B, el sistema de pagos digitales y gratuito, creado para impulsar la inclusión financiera, formalizar la economía y reducir el uso del efectivo, afrontaría un freno.
Entonces, el futuro de este sistema financiero podría complicarse antes de despegar, con la retención en la fuente del 1,5%. El documento fue publicado para comentarios y, según fuentes de la cartera, sería firmado este viernes 25 de octubre.
Si se aprueba, cada transacción dejará de ser gratuita y empezará a costar más que el 4×1000, el impuesto bancario que tanto rechazan los pequeños negocios.