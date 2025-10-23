Exreina de belleza fue acusada en EE. UU. por el asesinato de un capo mexicano

Una exreina de belleza originaria de México fue arrestada en Estados Unidos tras ser señalada por el asesinato en primer grado de un capo mexicano identificado como Christian Espinoza Silver, alias El Chato. Se trata de Vanessa Gurrola Peraza, de 32 años, quien está bajo custodia de las autoridades de California y acusada formalmente por la muerte de Espinoza. Ambos habrían tenido una relación sentimental desde 2017. Este hombre fue asesinado a tiros en febrero de 2024 en el estacionamiento de un exclusivo conjunto residencial ubicado en San Diego. De acuerdo con la denuncia, la víctima recibió un disparo mortal mientras estaba ingresando al garaje del edificio en su vehículo BMW.

Según informó la prensa estadounidense, el tiroteo habría surgido por una guerra territorial de grupos de la Organización Arellano Félix, un cártel que lucha por el control del tráfico de drogas en la región de Tijuana y Baja California. La fiscalía del Condado de San Diego vincula a la mujer con este crimen por supuestamente revelar la ubicación de Espinoza. La modelo e influencer nacida en Sinaloa, México, alcanzó notoriedad en 2011 al ser coronada como Reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán, uno de los eventos culturales más reconocidos de Sinaloa. Ese título le abrió las puertas del modelaje y del mundo del entretenimiento, según informaron medios mexicanos.



Lea aquí: Esta es la ciudad que prohibió la adopción de gatos negros en Halloween para evitar “rituales” siniestros Durante esos años, Gurrola cultivó su carrera como creadora de contenido, donde compartía su estilo de vida en redes sociales y acumuló más de 1.4 millones de seguidores en Instagram. En sus últimas publicaciones se veía a la influencer en un viaje a Bali, Indonesia.

Asimismo, se le relacionó mediáticamente con la pareja de un famoso narcotraficante, lo que le valió el apodo de “la doble de Emma Coronel Aispuro”, en alusión a la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán. De acuerdo con la prensa estadounidense, Gurrola se declaró inocente de asesinato durante una lectura de cargos celebrada en la Corte Superior del Condado de San Diego.

Actualmente, la exreina se encuentra detenida sin derecho a fianza en el centro de detención de Santee, una instalación carcelaria ubicada al este del condado de San Diego.

Las autoridades confirmaron que deberá volver a comparecer ante el tribunal en noviembre, mientras continúan las investigaciones sobre su posible participación en el homicidio y eventuales conexiones con redes criminales. Puede leer: Tragedia en un gimnasio: joven de 17 años murió por golpes en sesión de sparring en México



Preguntas sobre la nota: