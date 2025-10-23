A 45 años del asesinato de John Lennon, su homicida explica por qué lo mató

Han pasado casi cinco décadas desde que John Lennon fue asesinado frente al edificio Dakota, en Nueva York. Pero Mark David Chapman, su homicida, aún no abandona las portadas. En su decimocuarto intento de obtener la libertad condicional, el hombre que disparó contra el ex Beatle confesó de nuevo las razones que lo llevaron a cometer uno de los crímenes más impactantes del siglo XX: “Quería ser alguien”.

La declaración, revelada por el New York Post, fue pronunciada ante la Junta de Libertad Condicional de Nueva York durante una audiencia en la prisión de Green Haven. Chapman, hoy de 70 años, reconoció que el asesinato fue un acto “completamente egoísta” y motivado por la fama de Lennon. “Esto fue por mí y solo por mí. Tuvo todo que ver con su popularidad”, dijo ante los comisionados.

El 8 de diciembre de 1980, Chapman, entonces de 25 años, disparó cuatro veces a la espalda del músico cuando este regresaba de un estudio de grabación junto a Yoko Ono. Horas antes le había pedido que le firmara un ejemplar del álbum Double Fantasy. Esa misma noche, cuando Lennon bajó de su limusina frente al edificio donde vivía, el joven que lo había estado siguiendo durante meses ejecutó el plan que lo obsesionaba: matar al ídolo que admiraba y, a la vez, envidiaba.