Colombia cerró el 2025 con una tasa de desempleo del 8,9%, ¿de cuánto fue la caída frente a 2024?

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que la tasa de desocupación en diciembre de 2025 se ubicó en el 8,0%.
Si se compara con el mismo mes del 2024 (donde estaba en un 9,1%), vemos una caída significativa de 1,1 puntos porcentuales. En plata blanca, hay más gente ocupada en Colombia al cierre del año.
Ese comportamiento se dio en un contexto de estabilidad en la participación laboral. En diciembre de 2025, la tasa global de participación fue de 64,3%, prácticamente igual a la de diciembre de 2024 (64,4%).
En contraste, la tasa de ocupación sí mostró una mejora clara, al pasar de 58,5% a 59,2%, lo que confirma que el ajuste vino más por creación de empleo que por salida de personas del mercado laboral, detalló la directora del Dane, Piedad Urdinola.
Además, cuando se revisa el panorama completo del trimestre octubre-diciembre 2025, la cifra de desempleo es aún más alentadora, situándose en un 7,7%.
En ese trimestre, la tasa global de participación subió de 64,0% a 64,7%, un aumento de 0,7 puntos porcentuales, lo que indica que más personas salieron a buscar trabajo. Aun así, el mercado logró absorber buena parte de esa mayor oferta laboral, porque la tasa de ocupación pasó de 58,4% a 59,7%, con un incremento de 1,3 puntos porcentuales.
Entérese: Medellín habría cerrado el 2025 con 100.000 desocupados; así se comportó el mercado laboral
Para el trimestre, las ciudades que presentaron mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (23,1%), Cartagena (14,1%) y Sincelejo(11,4%). Las ciudades con menor tasa de desocupación fueron: Pereira A.M. (7,3%), Villavicencio (7,0%) y Bogotá D.C. (6,5%).