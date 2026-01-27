x

¡Aproveche! Así funciona el descuento del 5% en el impuesto predial de Medellín

La Alcaldía de Medellín habilitó un descuento para que los ciudadanos paguen dicho impuesto. Aquí le contamos cómo aplicar.

  • Pagar de forma anticipada el impuesto predial le habilitará un descuento del 5%. FOTO CORTESÍA ALCALDÍA DE MEDELLÍN.
Andrés Villamizar
Economía

hace 4 horas
Las personas que pagan el impuesto predial completo podrán ahorrarse unos cuantos pesos. Se trata de un descuento como incentivo para mantener siempre la buena cultura de pago.

Así es, la propia Alcaldía de Medellín Anunció que ese incentivo está dirigido a los contribuyentes que paguen la totalidad del impuesto predial correspondiente a 2026.

El descuento será del 5 %, dirigido a los ciudadanos que se encuentren al día con sus obligaciones de años anteriores. La medida busca promover la cultura de pago oportuno y fortalecer las finanzas públicas del distrito.

El beneficio se aplica únicamente para quienes cancelen el valor total del impuesto y no registren deudas pendientes. Con este incentivo, la administración distrital espera facilitar el cumplimiento tributario y mejorar el flujo de recursos para la inversión social y urbana.

Canales virtuales y atención presencial

Los ciudadanos pueden realizar el pago del impuesto predial de forma virtual, desde cualquier lugar y sin necesidad de hacer filas, a través del portal oficial www.medellin.gov.co/pagoimpuestos. Esta alternativa permite agilizar el trámite y reducir desplazamientos.

Quienes prefieran hacerlo de manera presencial pueden acudir con su factura a las taquillas de Tesorería, ubicadas en el primer piso del Centro Administrativo Distrital. Además, el pago también está habilitado en entidades financieras autorizadas como Bancolombia, Banco de Occidente, Davivienda, Banco de Bogotá, Banco AV Villas, BBVA, Colpatria, Confiar, Banco GNB Sudameris, Cooperativa Financiera Cotrafa, Cooperativa Financiera JFK y Cooperativa Financiera de Antioquia (CFA).

Confianza ciudadana y uso de herramientas digitales

Desde la administración distrital destacaron que el pago oportuno de los impuestos refleja la confianza de los ciudadanos en la gestión pública. La subsecretaria de Ingresos, Liliana Zapata Jaramillo, señaló que “la gente paga oportunamente confiando en la transparencia de esta administración, porque se ve la inversión en la ciudad”.

La funcionaria invitó a los contribuyentes a aprovechar el descuento disponible y a mantenerse al día con sus obligaciones tributarias, recordando que los canales virtuales permiten realizar trámites “desde el lugar donde se encuentren y sin necesidad de hacer filas”.

¿Por qué es importante pagar el impuesto predial?

Los recursos recaudados por concepto del impuesto predial hacen parte del presupuesto con el que contará Medellín en 2026. Entre los rubros más destacados se encuentran Educación, con $2,1 billones; Salud, con $1,77 billones; el Inder, con $826.000 millones; Infraestructura Física, con $764.000 millones; Inclusión Social y Familia, con $574.000 millones; Seguridad y Convivencia, con $520.000 millones; y el programa Buen Comienzo 365, con $377.000 millones.

La administración distrital reiteró que estos recursos son clave para sostener y ampliar programas sociales, mejorar la infraestructura urbana y fortalecer los servicios públicos, consolidando así el desarrollo de la ciudad.

