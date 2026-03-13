Trump aseguró haber lanzado el bombardeo “más poderoso” de la historia contra Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que el Comando Central de Estados Unidos ejecutó uno de los bombardeos “más poderosos” de la historia contra el régimen de los ayatolás en territorio iraní.
El ataque se habría producido en la isla iraní de Kharg, lo que habría desencadenado el “aniquilamiento” de todos los objetivos militares en la zona, considerada el corazón de la industria petrolera de la República Islámica.
“Hace unos instantes, bajo mis órdenes, el Comando Central de Estados Unidos ejecutó uno de los bombardeos más poderosos de la historia de Oriente Medio, aniquilando por completo todos los objetivos militares en la joya de la corona de Irán, la isla de Kharg. Irán no tiene capacidad alguna para defenderse de nada de lo que queramos atacar. ¡No hay nada que puedan hacer al respecto!”, expresó el republicano a través de su cuenta de Truth Social.