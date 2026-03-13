14 fórmulas: así quedó el listado de candidatos presidenciales con sus vicepresidentes para la primera vuelta

Siendo este viernes, 13 de marzo, el último día para que los aspirantes a la presidencia inscriban sus candidaturas, así quedó la baraja de posibles sucesores de Gustavo Petro con sus fórmulas vicepresidenciales.

Algunos optaron por una inscripción temprana, otros lo hicieron en el inicio de esta semana luego de la jornada electoral del pasado 8 de marzo y una parte importante del grupo de candidatos se tomó hasta la última fecha para llegar a la Registraduría con su fórmula vicepresidencial y oficializar su aspiración al cargo más importante del país.

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En una campaña que inició con 91 precandidatos presidenciales, se proyectaba que para la primera vuelta el tarjetón tuviera algo más de 17 aspirantes, sin embargo, la lista se ha depurado más con quienes en esta última semana declinaron su aspiración.

El empresario y exalcalde de Cali, Maurice Armitage fue uno de los primeros en renunciar a su candidatura esta semana reconociendo que “se necesita depurar el número de candidatos”, según él, “para no fragmentar la votación”.