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14 fórmulas: así quedó el listado de candidatos presidenciales con sus vicepresidentes para la primera vuelta

Los candidatos presidenciales tendrán una semana para hacer modificaciones en las inscripciones. Aquí la lista de aspirantes para llegar a la Casa de Nariño.

  • 14 fórmulas vicepresidenciales tendrá hasta ahora el tarjetón de la primera vuelta que se llevará a cabo el 31 de mayo. Fotos: Colprensa y redes sociales
    14 fórmulas vicepresidenciales tendrá hasta ahora el tarjetón de la primera vuelta que se llevará a cabo el 31 de mayo. Fotos: Colprensa y redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

13 de marzo de 2026
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Siendo este viernes, 13 de marzo, el último día para que los aspirantes a la presidencia inscriban sus candidaturas, así quedó la baraja de posibles sucesores de Gustavo Petro con sus fórmulas vicepresidenciales.

Algunos optaron por una inscripción temprana, otros lo hicieron en el inicio de esta semana luego de la jornada electoral del pasado 8 de marzo y una parte importante del grupo de candidatos se tomó hasta la última fecha para llegar a la Registraduría con su fórmula vicepresidencial y oficializar su aspiración al cargo más importante del país.

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En una campaña que inició con 91 precandidatos presidenciales, se proyectaba que para la primera vuelta el tarjetón tuviera algo más de 17 aspirantes, sin embargo, la lista se ha depurado más con quienes en esta última semana declinaron su aspiración.

El empresario y exalcalde de Cali, Maurice Armitage fue uno de los primeros en renunciar a su candidatura esta semana reconociendo que “se necesita depurar el número de candidatos”, según él, “para no fragmentar la votación”.

A Armitage se le unió este viernes Daniel Palacios y Pipe Córdoba, quienes se habían presentado a través de firmas. Diferente al empresario, los dos precandidatos anunciaron que luego de retirar sus aspiraciones se unían a la campaña de Paloma Valencia, quien aparte del Centro Democrático fue coavalada por el Nuevo Liberalismo.

En contexto: Daniel Palacios y Pipe Córdoba declinan su aspiración presidencial para unirse a la campaña de Paloma Valencia

Este escenario deja un total de 14 candidatos con su respectiva fórmula. De esos aspirantes, el 50% eligió como coequipera a una mujer. Aída Quilcué (Iván Cepeda), Edna Bonila (Sergio Fajardo), Martha Lucía Zamora (Roy Barreras), Luis Fernanda Villegas (Miguel Uribe Londoño), Luz María Zapata (Luis Gilberto Murillo) y María Consuelo del Río (Clara López) podrían ser la próxima vicepresidenta.

Sondra Macollins, Claudia López y Paloma Valencia eligieron como fórmula a Leonardo Karam Helo, Leonardo Huerta y Juan Daniel Oviedo como sus fórmulas respectivamente.

Carlos Caicedo, que se bajó de la consulta del Frente por la Vida, presentó como su fórmula a Nelson Javier Alarcón. Dos exministros de Gustavo Petro buscan desmarcarse del mandatario aspirando juntos a la Casa de Nariño. Mauricio Lizcano tendrá como coequipero a Luis Carlos Reyes.

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El empresario Santiago Botero contará con Carlos Fernando Cuevas como su fórmula y Abelardo de la Espriella, quien desde el año pasado tomó la decisión de no participar en ninguna consulta e ir a primera vuelta, inscribió como fórmula al exministro José Manuel Restrepo.

Al finalizar la jornada, el genera retirado Gustavo Matamoros oficializó su aspiración con el aval del Partido Ecologista. Su fórmula es Robinson Giraldo

Los candidatos tendrán hasta el 20 de marzo para hacer algún cambio en su aspiración. La primera vuelta presidencial se llevará a cabo el próximo domingo, 31 de mayo.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia?
La candidata Paloma Valencia inscribió a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial.
¿Qué candidatos renunciaron a su aspiración presidencial hoy?
Daniel Palacios y Pipe Córdoba declinaron su candidatura este 13 de marzo para adherirse a la campaña de Paloma Valencia. Previamente, el empresario Maurice Armitage también se retiró.
¿Cuál es la fórmula de Abelardo de la Espriella?
Abelardo de la Espriella, quien decidió ir directo a primera vuelta, inscribió como su coequipero al exministro de Hacienda José Manuel Restrepo.

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