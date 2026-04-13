La demoledora demanda contra decreto que busca nacionalizar $125 billones de ahorro pensional

El futuro de unos $125 billones de ahorro pensional de los colombianos invertidos en el exterior se decidirá en los estrados judiciales. La reciente expedición del Decreto 0369 de 2026, que obliga a los fondos de pensiones a repatriar capitales y limita sus inversiones en el extranjero a un máximo del 30%, desató una ofensiva legal liderada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe) y el gremio Asofondos (que alista demanda).
Podría interesarle: “Se traduciría en prestaciones más bajas para afiliados”, insiste Asofondos sobre repatriación del ahorro pensional
El argumento central es demoledor: el Gobierno Nacional buscaría utilizar el ahorro privado de los trabajadores como una caja menor para financiar sus proyectos, violando principios constitucionales y poniendo en riesgo la rentabilidad de las futuras mesadas.
La demanda de nulidad presentada ante el Consejo de Estado sostiene que el Ministerio de Hacienda desbordó sus facultades. Según la FEDe, el Gobierno violó el artículo 48 de la Constitución, el cual estipula que los recursos de la seguridad social no pueden destinarse a fines distintos a ella.
Al obligar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a traer al país cerca de $125 billones en un plazo de cinco años, se estaría subordinando el bienestar de los futuros pensionados a las necesidades de inversión del Estado en sectores como infraestructura y construcción.