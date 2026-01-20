x

Venezuela ya recibió 300 millones de dólares por venta de crudo tras acuerdo con EE. UU.

Estados Unidos había acordado una primera entrega del producido por 500 millones de dólares, depositados en un fondo catarí, según informó un funcionario de la Casa Blanca, cuya noticia fue confirmada por la presidenta encargada de Venezuela.

  Se concretó el primer giro de USD 300 millones por venta de crudo por EE. UU. FOTOS: GETTY - AFP
    Se concretó el primer giro de USD 300 millones por venta de crudo por EE. UU. FOTOS: GETTY - AFP
Agencia AFP
Europa Press
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó este martes el ingreso de los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos, destinados a intentar estabilizar el mercado cambiario.

Esto se produce luego de que Estados Unidos atacara al régimen de Venezuela el pasado 3 de enero y derrocara a Nicolás Maduro, quien ahora enfrenta a la Justicia en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. En el operativo también capturaron a Cilia Flores, su esposa.

Lea también: EE. UU. realizó su primera venta de petróleo venezolano, ¿por cuánto fue?

Desde entonces, Washington controla la venta de crudo venezolano y acordó una primera entrega del producido por 500 millones de dólares, depositados en un fondo catarí, según informó el 15 de enero un funcionario estadounidense a una agencia internacional de noticias.

El portavoz adjunto de la Casa Blanca, Taylor Rogers, había dicho que el presidente Donald Trump “negoció un acuerdo energético histórico con Venezuela, inmediatamente después del arresto del narcoterrorista Nicolás Maduro, que beneficiará a los pueblos estadounidense y venezolano”.

Venezuela ya recibió 300 millones de dólares por venta de crudo tras acuerdo con EE. UU.

“El equipo de Trump está facilitando conversaciones positivas y continuas con compañías petroleras que están listas y dispuestas a realizar inversiones sin precedentes para restaurar la infraestructura petrolera de Venezuela”, aseguró.

Las declaraciones de Delcy Rodríguez

“Han ingresado, producto de la venta del petróleo, 300 millones de los 500 millones de dólares (totales, ndlr). Irán para financiar el ingreso de los trabajadores y proteger el poder adquisitivo (de los venezolanos) de la inflación, proteger del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario”, dijo Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.

Los recursos serán transferidos a un puñado de bancos venezolanos, que los asignarán a empresas de sectores esenciales. La inyección busca compensar un mercado cambiario que ha estado meses desprovisto de divisas y estabilizar el precio del dólar en una economía altamente dolarizada.

“Esos primeros recursos serán utilizados a través de la banca nacional y del Banco Central de Venezuela justamente para estabilizar el mercado cambiario”, añadió Rodríguez. La economía venezolana ha mostrado una importante inestabilidad cambiaria que llevó el precio del dólar paralelo hasta 100% por encima de la tasa de cambio oficial.

Siga leyendo: Diosdado Cabello hablaba con funcionarios de EE. UU. meses antes de la captura de Maduro

