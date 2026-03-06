Fármacos contra la obesidad bajarían de precio

La semaglutida, mejor conocida como Ozempic, una de las moléculas antiobesidad GLP-1 más emblemáticas, podría producirse a un precio accesible para los países pobres y de ingresos medios una vez que su patente expire y se autoricen versiones genéricas, estimaron el viernes varios investigadores. Conozca: La OMS publicó su primera guía sobre los nuevos medicamentos para bajar de peso: “Deben utilizarse junto con otras medidas de apoyo” Actualmente, esta molécula se comercializa también bajo el nombre Wegovy por el laboratorio Novo Nordisk. Según un análisis realizado por investigadores del Imperial College London, la Universidad de Liverpool y la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo, podría producirse con un costo anual de entre 28 y 140 dólares. Los GLP-1 representan uno de los avances farmacéuticos más importantes de los últimos años. Inicialmente comercializados como medicamentos contra la diabetes, estas moléculas demostraron una eficacia sin precedentes para reducir la obesidad.

Un análisis académico sugiere que, con la llegada de versiones genéricas de la semaglutida, el costo de estos tratamientos podría caer drásticamente y facilitar su acceso en decenas de países. Imagen de referencia. FOTO: Freepik.

Pero su costo sigue siendo elevado, lo que genera preocupaciones sobre su accesibilidad. En Estados Unidos, por ejemplo, Wegovy/Ozemppic se vende por aproximadamente 200 dólares al mes. Lea aquí: OMS respaldó fármacos para la obesidad, pero advirtió que no es una “solución mágica” Las principales patentes de la semaglutida expirarán este año en varios países, entre ellos China, Brasil, India, Sudáfrica, Turquía y México, lo que abrirá la puerta a la competencia de medicamentos genéricos más baratos que los tratamientos de marca. En este contexto, el análisis publicado el viernes -que aún no fue publicado en una revista científica- estima que la semaglutida podría producirse a un costo inferior a tres dólares al mes.

Esto “podría permitir un tratamiento a gran escala en los países de ingresos bajos y medios”, señaló en un comunicado uno de los investigadores, el profesor François Venter, de la Universidad de Witwatersrand. “Los medicamentos para tratar el VIH, la tuberculosis, la malaria y la hepatitis están disponibles en países de ingresos bajos y medios a precios cercanos al costo de producción, salvando millones de vidas y permitiendo al mismo tiempo que las empresas de genéricos obtengan beneficios suficientes para garantizar un suministro sostenible. Podemos reproducir este éxito médico con la semaglutida”, afirmó.

¿De verdad es posible que el Wegovy/Ozempic sea accesible para todos?