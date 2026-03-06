x

Deportistas, pilas: el domingo no habrá ciclovía en Medellín por las elecciones

La medida fue comunicada por la Secretaría de Movilidad de la ciudad.

  • La ciclovía en la vía del Alto de Las Palmas es una de las más recientes que se tienen en la ciudad y una de las que mayor afluencia de gente tiene. Foto: El Colombiano
    La ciclovía en la vía del Alto de Las Palmas es una de las más recientes que se tienen en la ciudad y una de las que mayor afluencia de gente tiene. Foto: El Colombiano
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 1 hora
bookmark

Medellín es una ciudad deportiva. Todos los días se ven, por las calles de la urbe, personas corriendo, montando bicicleta, patinando. Si bien lo hacen sin distinción del día de la semana, los martes, jueves y domingo, cuando se habilitan las ciclovías, se ve la dimensión de la gente que hace ejercicio en la capital de Antioquia.

Por lo general, esos días son aprovechados por los deportistas aficionados que se toman en serio su práctica —los corredores de zapatillas caras y geles; los ciclistas de bicis ultracostosas—, como también por aquellos que realizan ejercicio para distraerse, distensionarse después del trabajo: aprovechar su tiempo de descanso en algo que les dé vida.

¿Por qué no habrá ciclovía en Medellín este fin de semana?

Los domingos, por lo general, se ven miles de personas por las calles de la ciudad haciendo ejercicio. No es solo plan para deportistas, también es una actividad familiar. Por eso, muchos pudieron haberse programado para este domingo 8 de marzo salir a montar bicicleta, correr o patinar en la Autopista Sur, la Avenida El Poblado, el sector aledaño al estadio o la Avenida Las Palmas.

Sin embargo, no podrán hacerlo. El domingo, día de elecciones legislativas en el país, no habrá ciclovía en Medellín. Así lo confirmó el General Retirado Pablo Ruiz, secretario de movilidad de la ciudad. Por los comicios, no habrá cierres en las vías. Además, el personal de tránsito que suele ayudar a controlar el flujo vehicular para que los deportistas puedan hacer su práctica sin problema, se ocuparán de garantizar la seguridad vial.

“Activaremos un plan de control de embriaguez para desplazamientos más seguros. Nuestros agentes estarán presentes en puntos estratégicos, especialmente donde habrá mayor afluencia de personas”, indicó el secretario Ruiz. Por lo general, los puntos de votación más grandes de la ciudad son el sector Estadio, Plaza Mayor y la sede de la Registraduría en el centro de la ciudad.

El secretario concluyó diciendo que recomendaba a las personas que planifiquen con antelación sus desplazamientos, así como que parqueen sus vehículos en lugares autorizados y, para evitarse dolores de cabeza, utilicen transporte público para movilizarse con mayor eficiencia.

Temas recomendados

Vías
Ciclovía
Elecciones
Elecciones 2026
Colombia
Antioquia
Medellín
