Deportistas, pilas: el domingo no habrá ciclovía en Medellín por las elecciones

Medellín es una ciudad deportiva. Todos los días se ven, por las calles de la urbe, personas corriendo, montando bicicleta, patinando. Si bien lo hacen sin distinción del día de la semana, los martes, jueves y domingo, cuando se habilitan las ciclovías, se ve la dimensión de la gente que hace ejercicio en la capital de Antioquia. Por lo general, esos días son aprovechados por los deportistas aficionados que se toman en serio su práctica —los corredores de zapatillas caras y geles; los ciclistas de bicis ultracostosas—, como también por aquellos que realizan ejercicio para distraerse, distensionarse después del trabajo: aprovechar su tiempo de descanso en algo que les dé vida.

¿Por qué no habrá ciclovía en Medellín este fin de semana?

Los domingos, por lo general, se ven miles de personas por las calles de la ciudad haciendo ejercicio. No es solo plan para deportistas, también es una actividad familiar. Por eso, muchos pudieron haberse programado para este domingo 8 de marzo salir a montar bicicleta, correr o patinar en la Autopista Sur, la Avenida El Poblado, el sector aledaño al estadio o la Avenida Las Palmas. Sin embargo, no podrán hacerlo. El domingo, día de elecciones legislativas en el país, no habrá ciclovía en Medellín. Así lo confirmó el General Retirado Pablo Ruiz, secretario de movilidad de la ciudad. Por los comicios, no habrá cierres en las vías. Además, el personal de tránsito que suele ayudar a controlar el flujo vehicular para que los deportistas puedan hacer su práctica sin problema, se ocuparán de garantizar la seguridad vial.