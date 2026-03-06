x

Así operará el metro de Medellín este domingo de elecciones en el Valle de Aburrá

La medida va desde el inicio de operaciones, a las 5:00 a.m., hasta las 6:00 p.m.

  • Hay algunas líneas y rutas en las que no aplica la tarifa de $0 para este domingo 8 de marzo. FOTO Metro de Medellín.
    Hay algunas líneas y rutas en las que no aplica la tarifa de $0 para este domingo 8 de marzo. FOTO Metro de Medellín.
El Colombiano
El Colombiano
hace 32 minutos
bookmark

En cumplimiento con el Acuerdo Metropolitano N. º3 de 2026, “por el cual se autoriza una tarifa diferencial transitoria durante las jornadas electorales de 2026”, expedido por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el Metro de Medellín anunció que para este domingo 8 de marzo, producto de la jornada electoral y con el fin de motivar a los ciudadanos a que ejerzan su derecho al voto, su tarifa será de $0.

Lea más: ¿Por qué hay imágenes de la Virgen en las estaciones del metro? Esta es la historia de una fe que blindó contra la violencia

De acuerdo con la entidad, la medida estará vigente desde el inicio de la operación comercial, a las 5:00 a.m., hasta las 6:00 p.m. de ese mismo día. No obstante, aclaró que la gratuidad no aplica para todas las líneas y rutas.

“Esta medida será aplicada en las líneas A y B del Metro, en el tranvía de Ayacucho y en los Metrocables K, J, H, M y P (Santo Domingo, San Javier, La Sierra, Miraflores y Picacho) que este domingo empezarán a operar desde las 7:00 a. m. Esta disposición tarifaria no aplicará en las líneas 1, 2 y O de buses, ni en las rutas integradas o alimentadoras de las cuencas 3 y 6. Tampoco aplicará para la línea L (Arví)”, dijo a través de un comunicado oficial.

A su vez, precisó que “para el Metro de Medellín, la participación democrática es un ejercicio fundamental para la construcción colectiva del territorio. Por ello, la Empresa reafirma su compromiso con ofrecer un servicio de transporte seguro, confiable y eficiente, que facilite la movilidad durante la jornada electoral y contribuya con la reducción del uso de medios informales de transporte”.

Entérese: Metro amplió hasta junio el plazo para renovar tarjeta Cívica, ¿qué pasa si no lo hace?

Una de las principales recomendaciones es tener en cuenta los horarios en los que aplica la tarifa de $0, y además, tener recargada la tarjeta Cívica para evitar contratiempos y congestiones una vez la medida no esté vigente.

Otro de los temas en los que enfatizó el Metro es en la prohibición de actividades de proselitismo por parte de actores políticos o de la ciudadanía misma al interior y en las inmediaciones del sistema. Esto incluye estaciones, vehículos, puentes, paradas y cualquier otra infraestructura que pertenezca a la entidad. También se prohíbe la difusión de contenidos electorales multimedia, incluidas grabaciones de videos, perifoneo, distribución de volantes, entre otros.

