Gobierno responde sobre decreto que impacta al sistema pensional: “no obliga a reunir mayor capital por invalidez o sobrevivencia”

La reciente publicación de un proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda desató polémica entre aseguradoras, fondos privados y usuarios del sistema pensional, pues este modificaría las reglas del llamado “deslizamiento del salario mínimo”, mecanismo que garantiza que las pensiones de la población más vulnerable crezcan anualmente a la par de dicho salario.
La alerta de Asofondos y Fasecolda es que, de este decreto ser aprobado, se afectaría gravemente la capacidad de los colombianos para pensionarse, provocando menor número de pensionados, pensiones más bajas y desprotección en los seguros de invalidez y sobrevivencia.
Según los gremios, si el decreto se adopta sin ajustes, los usuarios tendrían que aportar alrededor de 30% más para lograr una pensión bajo la modalidad de renta vitalicia. Eso haría más difícil pensionarse y, quienes lo logren, recibirían mesadas más bajas.