Gobierno responde sobre decreto que impacta al sistema pensional: “no obliga a reunir mayor capital por invalidez o sobrevivencia”

La reciente publicación de un proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda desató polémica entre aseguradoras, fondos privados y usuarios del sistema pensional, pues este modificaría las reglas del llamado “deslizamiento del salario mínimo”, mecanismo que garantiza que las pensiones de la población más vulnerable crezcan anualmente a la par de dicho salario. La alerta de Asofondos y Fasecolda es que, de este decreto ser aprobado, se afectaría gravemente la capacidad de los colombianos para pensionarse, provocando menor número de pensionados, pensiones más bajas y desprotección en los seguros de invalidez y sobrevivencia. En contexto: Gobierno busca reducir recursos para pensiones mínimas: Asofondos alerta menos cobertura y mesadas más bajas Según los gremios, si el decreto se adopta sin ajustes, los usuarios tendrían que aportar alrededor de 30% más para lograr una pensión bajo la modalidad de renta vitalicia. Eso haría más difícil pensionarse y, quienes lo logren, recibirían mesadas más bajas.

¿Qué responde el Ministerio de Hacienda sobre el impacto en futuros pensionados?

Este martes, el Ministerio de Hacienda se pronunció y aclaró a la opinión pública que este proyecto de decreto tiene tres objetivos principales dentro del Régimen de Ahorro Individual administrado por los fondos de pensiones: 1. Actualizar el mecanismo de cobertura del riesgo asociado a incrementos del salario mínimo superiores a la inflación en las pensiones gestionadas por las aseguradoras. 2. Modificar la forma de pago de la cobertura para proteger la sostenibilidad fiscal del sistema. 3. Simplificar los trámites necesarios para reconocer el mecanismo, reduciendo cargas operativas para los actores del sistema. Entérese: Solo uno de cuatro trabajadores logra pensión en Colombia, asegura Asofondos

Mecanismo vigente y sostenibilidad fiscal

El Ministerio afirmó que el decreto no obliga a los futuros pensionados a reunir un mayor capital para acceder a su pensión por invalidez o sobrevivencia, como ha sido afirmado por algunos sectores. “La obligación de cubrir este riesgo incurre en la aseguradora, que asume ese compromiso a través de la prima establecida en la ley (en promedio del 2,6% de las cotizaciones), la cual en 2024 llegó a $5,22 billones”, indicó la cartera. Asimismo, explicó que la Ley 1328 de 2009 facultó al Gobierno para crear un mecanismo que ayudara a mitigar este riesgo para las aseguradoras, pero no estableció que la Nación deba asumirlo en su totalidad.

Lea también: Asofondos advirtió que limitar inversiones en el exterior afectaría el ahorro de 19 millones de trabajadores “Por lo tanto, el mecanismo vigente, creado mediante el Decreto 036 de 2015, ha girado desde su implementación cerca de $2,2 billones, incluyendo alrededor de $1 billón en 2025, y para 2026 se estima un giro cercano a $1,8 billones”, se lee en el comunicado. Adicionalmente, la cartera señaló que, dadas las condiciones fiscales actuales y “como una medida responsable”, el Gobierno considera necesario revisar la forma en que opera este mecanismo, garantizando su sostenibilidad y la existencia de las reservas que respalden el pago futuro de las rentas vitalicias.

Cobertura en pensiones de vejez y rentas vitalicias