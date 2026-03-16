Escándalo en Argentina: hallan presunto acuerdo de US$5 millones para que Milei promocionara criptoestafa

El celular del emprendedor tecnológico Mauricio Novelli es la prueba reina del caso $LIBRA en Argentina. El registro de sus llamadas y lo que ya trascendió del contenido de sus mensajes contradicen punto por punto las explicaciones públicas que dio el presidente Javier Milei sobre su papel en la gestación, el lanzamiento y el colapso de la criptomoneda $LIBRA. En contexto: Congreso argentino investigará al gabinete de Milei y el escándalo con la criptomoneda $LIBRA El dispositivo contiene una anotación que puede ser clave para el destino del caso judicial. El documento apareció entre las notas que Novelli redactó en su celular y luego intentó eliminar, pero que peritos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal lograron recuperar. Lo que encontraron los investigadores pone en jaque la versión oficial, es decir, un presunto acuerdo por cinco millones de dólares por el apoyo del presidente Javier Milei al proyecto, según copias de ese documento obtenidas por el medio argentino La Nación. Redactado con forma de “memo”, estaba dirigido a Davis y a sus allegados como forma de pasar en limpio lo acordado entre todos.

Qué dice el documento: tres pagos y condiciones explícitas

El texto es concreto y detallado. “Hola amigos, Este es el acuerdo final discutido con H.”, redactó Novelli, en supuesta alusión a Hayden Davis. “$1,5 M de tokens líquidos o cash como adelanto. $1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis. $2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei por asesoría en blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y revisión con Javier y Karina”. La nota sobre el pacto económico está escrita en inglés y fue redactada en el iPhone de Novelli el 11 de febrero de 2025 a las 20:05, tres días antes del viernes 14 en el que el Presidente publicó su mensaje en X, anter Twitter. Es decir, el borrador existía antes del lanzamiento público de la criptomoneda. Redactado entre fines de octubre y noviembre de 2024, poco antes de que Davis viajara a la Argentina para reunirse con Milei en la Casa Rosada, el texto precisa tres pagos que suman cinco millones de dólares, cifra que coincide con el volumen global de transferencias a través de billeteras virtuales que expertos informáticos detectaron durante los últimos meses. Según La Nación, no hay confirmación pública de que ese pago se haya concretado, pero el contenido del memo pasó a ser una de las piezas más sensibles del caso por el nivel de detalle que exhibe sobre montos, tiempos y condiciones. Siga leyendo: “Si vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo?”: Milei se pronunció sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA

Javier Milei, presidente de Argentina.

Hayden Davis: el criptoempresario que entró a la Casa Rosada

¿Quién es la “H” del documento? Todo indica que se trata de Hayden Davis, el CEO de Kelsier Ventures y creador del token $Libra, que se reunió con Milei y su hermana en la Casa Rosada en la previa a este escándalo. Cabe recordar que el pasado 30 de enero de 2025, Milei se reunió con Davis en la Casa Rosada y luego posteó en su cuenta oficial una fotografía junto al empresario, a quien describió como asesor en temas de blockchain e inteligencia artificial. Esa imagen llamó la atención de los expertos locales en el universo cripto, para quienes Davis era hasta entonces un completo desconocido. Según los registros a los que accedió La Nación, el impulsor de $LIBRA ingresó a la sede de Gobierno a las 1:56 de la tarde de ese día, tan sólo un minuto después de Novelli y su socio, Manuel Terrones Godoy. Los tres se retiraron a las 2:31 de la tarde. Después de ese encuentro, Davis mostraba su gran influencia en el Gobierno argentino frente a otros empresarios cripto, asegurando que podía controlar a Milei sobornando a su hermana. Le puede interesar: Lo que hay detrás de la ‘criptomoneda’ que promocionó Milei y quebró a cientos en Argentina.

El lanzamiento del 14 de febrero y el colapso

La criptomoneda $Libra se lanzó el viernes 14 de febrero de 2025. Milei la difundió desde su cuenta en X presentándola como un proyecto privado supuestamente dedicado a “incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”. La promoción presidencial provocó que una gran cantidad de personas invirtiera en la moneda, que escaló con rapidez y un par de horas después se desplomó. Unos pocos con acceso a información privilegiada ganaron millones; miles de personas, en cambio, perdieron todo lo invertido. Novelli también tuvo un rol central durante la noche en que estalló el criptoescándalo. En ese momento se encontraba en Dallas, en el hotel Ritz-Carlton Las Colinas, dentro de un salón alquilado por Davis para el lanzamiento del proyecto. Desde allí mantuvo comunicaciones tanto con Buenos Aires como con contactos en Asia. Durante ese fin de semana su teléfono registró cerca de 200 llamadas.

Más de treinta llamadas: la cronología que desmonta el relato oficial

Los registros telefónicas contradicen la versión que Milei ha sostenido públicamente. El peritaje oficial ubica la primera llamada de Novelli a Milei a las 6:02 de la tarde, cuando faltaban 36 minutos para que se creara el token. A las 6:38 de la tarde se creó el token. A las 6:51 de la tarde se generó el pool de liquidez. Hubo otra comunicación exitosa entre ambos a las 6:54, apenas siete minutos antes del tuit presidencial. Y una más a las 7:03 de la noche, menos de dos minutos después de la publicación. Solo ese 14 de febrero Milei y Novelli intercambiaron 7 llamados y hablaron un total de 13 minutos y 10 segundos. Karina Milei participó en otras 6 llamadas. Y cuando la cotización comenzó a caer en picada, las comunicaciones no se detuvieron. A las 8:51 de la noche Novelli llama a Karina, pero no hay contacto. A las 8:21 de la noche la hermana presidencial inicia un llamado con el trader que dura 7 segundos. A las 9:21 de la noche logran establecer una comunicación más extensa de 1 minuto y 23 segundos. Karina lo vuelve a llamar a Novelli a las 9:29 de la noche y hablan por 3 minutos y 24 segundos. A las 10:00 de la noche, el propio Milei lo llama. La comunicación se extiende por 3 minutos y 9 segundos. Según los peritajes, también detectaron más de 20 comunicaciones telefónicas y mensajes entre Novelli y Karina Milei, así como al menos 14 llamadas con el asesor presidencial Santiago Caputo y contactos con el economista Demian Reidel, en torno al lanzamiento y la caída de $LIBRA. Además: ¿Qué es $LIBRA? Así se desató una millonaria estafa de criptomonedas en Argentina Entre el material relevado del teléfono surgió también una nota en la que se esboza un mensaje público para intentar apagar el escándalo, escrito en español y correspondiente al 16 de febrero de 2025. “Esto es lo que quiero para el tweet. Esto es lo único que nos salva a él, a mí y a nosotros”, comienza esa nota. El texto incluía una narrativa preparada para que Milei difundiera en sus redes o retomara en la entrevista que tenía prevista al día siguiente. La información que arrojan los peritajes del Ministerio Público Fiscal de Argentina abre una ventana a la que pasó entre Milei y los empresarios de criptomonedas en las horas críticas de lo que parecía un negocio perfecto y que terminó en un desastre financiero y una crisis política.