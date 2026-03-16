Escándalo en Argentina: hallan presunto acuerdo de US$5 millones para que Milei promocionara criptoestafa

El celular del emprendedor tecnológico Mauricio Novelli es la prueba reina del caso $LIBRA en Argentina.
El registro de sus llamadas y lo que ya trascendió del contenido de sus mensajes contradicen punto por punto las explicaciones públicas que dio el presidente Javier Milei sobre su papel en la gestación, el lanzamiento y el colapso de la criptomoneda $LIBRA.
En contexto: Congreso argentino investigará al gabinete de Milei y el escándalo con la criptomoneda $LIBRA
El dispositivo contiene una anotación que puede ser clave para el destino del caso judicial. El documento apareció entre las notas que Novelli redactó en su celular y luego intentó eliminar, pero que peritos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal lograron recuperar.
Lo que encontraron los investigadores pone en jaque la versión oficial, es decir, un presunto acuerdo por cinco millones de dólares por el apoyo del presidente Javier Milei al proyecto, según copias de ese documento obtenidas por el medio argentino La Nación.
Redactado con forma de “memo”, estaba dirigido a Davis y a sus allegados como forma de pasar en limpio lo acordado entre todos.