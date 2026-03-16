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“No sabemos por qué estamos protestando, estamos cumpliendo órdenes”: indígena que llegó a La Alpujarra desde Tierralta, Córdoba

Los indígenas llegaron en 12 buses al centro administrativo de Medellín y esperarían hablar con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Bloquearon el ingreso a trabajadores distritales y departamentales.

  • Los indígenas instalaron carpas y hamacas en las afueras del centro administrativo La Alpujarra. Inicialmente bloquearon la movilidad en la zona, pero luego de ubicaron sin afectar la circulación vehicular. FOTO: CORTESÍA
    Los indígenas instalaron carpas y hamacas en las afueras del centro administrativo La Alpujarra. Inicialmente bloquearon la movilidad en la zona, pero luego de ubicaron sin afectar la circulación vehicular. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 1 hora
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Más de 500 indígenas se ubicaron desde las 4:30 de la mañana en las afueras del centro administrativo La Alpujarra y luego de bloquear la movilidad en este sector de la ciudad, finalmente se ubicaron en la entrada de las sedes de la Alcaldía y la Gobernación. Sin embargo, al preguntarles el motivo de su manifestación, solo afirmaron que no sabían por qué habían llegado.

Cuando le preguntaron a uno de ellos por qué habían llegado a Medellín y el motivo de la protesta, este solo acató a decir: “No nos han dicho nada, estamos cumpliendo órdenes”. Este hombre estaba acompañado de una mujer, con la que habría llegado desde Tierralta, Córdoba, en 12 buses.

Estos indígenas se encuentran en los alrededores de la sede administrativa y se instalaron con carpas y hamacas. Lo único que dicen es que esperan conversar con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Desde la Organización Indígena de Antioquia (OIA) argumentaron que la presencia de esta población estaría relacionada con que llevarían más de dos años sin diálogo alguno con la administración departamental, aunque no explican por qué hay personas del municipio cordobés, si bien este es cercano tanto al Urabá como al Bajo Cauca antioqueño.

Esta manifestación está congregando a comunidades Embera Eyábida, Embera Dóbida, Embera Chamí, Guna Dule y Senú que llegaron en estos buses desde las horas de la madrugada y para marcar su presencia bloquearon la glorieta de La Alpujarra, generando un gran bloqueo vehicular.

Sobre las 6:30 de la mañana, luego del gran colapso en la movilidad, los indígenas se retiraron de este punto y se tomaron los alrededores del centro administrativo, impidiendo inicialmente el ingreso a los funcionarios de la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y la Dian, entidades que operan en esta zona.

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