Cada día cierra una empresa en Colombia: en 2025 se liquidaron 368, la mayor cifra en 4 años

El número de empresas que entraron en liquidación en Colombia registró un fuerte aumento durante el último año. En total, 368 compañías cerraron sus operaciones, lo que representa un crecimiento cercano a 160% frente a 2022 y la cifra más alta registrada en los últimos cuatro años. Los datos de la Superintendencia de Sociedades muestran una tendencia creciente en este indicador desde 2022. Ese año se registraron 142 empresas en liquidación, mientras que en 2023 la cifra subió a 235 y en 2024 alcanzó 321 casos. El comportamiento evidencia que el fenómeno ha venido ganando fuerza año tras año, con un incremento particularmente marcado entre 2023 y 2024. Le puede gustar: Audifarma se salva de la quiebra tras acuerdo para pagar $2,7 billones en deudas con entidades públicas Este panorama ocurre en un contexto económico desafiante para el tejido empresarial, caracterizado por inflación por encima de la meta, tasas de interés elevadas y consumidores más cautos al momento de gastar.

¿En qué regiones se registraron más liquidaciones?

El comportamiento de las liquidaciones empresariales no fue uniforme en todo el país. Según el reporte oficial, las regiones de Occidente y Pacífico concentraron el mayor número de casos, con 101 empresas liquidadas, lo que representa un aumento de 120%. Ninguna otra región se acercó a ese volumen. La zona Norte ocupó el segundo lugar con 34 cierres, aunque con una brecha considerable frente al primer puesto. En la tercera posición apareció la zona Caribe, con 24 liquidaciones y un crecimiento de 140% frente al año anterior. En contraste, algunas regiones registraron caídas en el número de procesos. La zona Sur reportó 19 liquidaciones, lo que implicó una reducción anual de 50%, la mayor caída del balance. En los Santanderes y Arauca se contabilizaron 17 liquidaciones, con un descenso de 26%, mientras que en el Eje Cafetero se registraron 9 casos, lo que significó una disminución de 40%.

¿Qué sectores económicos concentran más cierres?

Al analizar la actividad económica de las empresas que entraron en liquidación durante el último año, el sector con mayor participación fue comercio, con 94 procesos, equivalentes al 25,5% del total. En segundo lugar se ubicó el sector servicios, con 84 casos, lo que representa 22,8% de las liquidaciones. La industria manufacturera ocupó el tercer lugar con 70 procesos, equivalentes a 19% del total. Otros sectores también registraron cierres relevantes. Construcción acumuló 55 liquidaciones, lo que corresponde a 15% de participación, mientras que transporte registró 16 casos, equivalentes a 10,3%. Le puede gustar: Canacol Energy pide a Colombia reconocer su insolvencia en Canadá y frenar embargos contra sus bienes Además, se contabilizaron 38 procesos en empresas sin clasificación CIIU, que representan 4,3% del total. El aumento en las liquidaciones ocurre en medio de un entorno económico complejo para las compañías. La economía ha enfrentado inflación por encima de la meta, tasas de interés altas y un consumo más moderado, factores que han reducido la demanda en distintos sectores. Esta situación afecta tanto a las empresas que venden directamente a consumidores como a aquellas orientadas al modelo business to business (B2B), es decir, las que proveen bienes o servicios a otras compañías. La incertidumbre económica y el alto costo del capital han frenado la inversión privada, lo que a su vez reduce la demanda por diversos productos y servicios en la cadena productiva.

¿La pandemia sigue afectando al tejido empresarial?

La pandemia de covid-19 representó la crisis socioeconómica más fuerte de la historia reciente. Los confinamientos estrictos provocaron que, durante varios meses, la caja de muchas empresas se redujera prácticamente a cero. No obstante, con el paso del tiempo el panorama empresarial ha mostrado señales de estabilidad. Según Billy Escobar, superintendente de Sociedades, tanto las liquidaciones como las solicitudes de reorganización se mantienen dentro de parámetros normales.

“La visión que nosotros tenemos es que el fenómeno sigue dentro de los parámetros normales y estamos llegando a un escenario en el que la curva de crecimiento pospandemia ya ha tocado su mayor punto. De aquí en adelante, la visión que tenemos es que esas métricas tiendan a estancarse y, si se quiere, disminuir”, afirmó el funcionario. Escobar también señaló que el escenario catastrófico que se temía al inicio de la pandemia para el sistema empresarial colombiano no se materializó.

El comercio fue el sector con mayor número de liquidaciones empresariales en Colombia durante el último año, con 94 procesos registrados. FOTO MANUEL SALDARRIAGA.

De acuerdo con el superintendente, actualmente existen más de 1,5 millones de empresas formalmente registradas, lo que refleja la resiliencia del tejido empresarial del país.

¿También aumentaron los procesos de reorganización?