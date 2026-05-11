Más de 1,2 millones de empresas declararán renta en Colombia: aquí la guía completa

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) espera recaudar $27,8 billones durante la temporada de declaración de renta para personas jurídicas en 2026.
La meta tributaria estará soportada en 1.273.214 contribuyentes distribuidos en todo el país, que deberán cumplir con la presentación y pago de esta obligación fiscal durante mayo y julio.
Bogotá concentra el mayor número de empresas obligadas a declarar renta, con 470.504 contribuyentes, equivalentes a 36,9% del total nacional.
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Le siguen Medellín, con 176.390 empresas, lo que representa 13,8%; Cali, con 84.396 contribuyentes (6,6%); Barranquilla, con 78.326 (6,1%); y Cartagena, con 49.236, equivalentes a 3,8%.