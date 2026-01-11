De redactor a gurú de emprendedores: la historia del paisa detrás de BohíoPlaya

En redes sociales es una persona alegre. Con su hablado paisa un tanto arrastrado y una forma espontánea de crear contenido y decir las cosas, cautivó a las audiencias hasta el punto de convertirse en un mentor de emprendedores. Además de recomendador de negocios e impulsor de marcas, Daniel Velásquez —más conocido como Daniel BohíoPlaya— es hoy día, a sus 36 años, un empresario que ha vivido de primera mano el esfuerzo que implica posicionar una marca que ya vende cerca de 30.000 prendas al año en Colombia y emplea de forma directa a más de 20 personas, sumando decenas de empleos indirectos.
Detrás de los videos casuales en TikTok, donde suma más de 200.000 seguidores, y de las historias cotidianas en Instagram, con una comunidad que supera los 145.000 usuarios, hay una historia que no nació en redes sociales ni en un manual de marketing. Comenzó hace una década, cuando Daniel trabajaba como redactor general de una agencia, para distintos medios del país y sentía que su vida transcurría entre pantallas, horarios extensos y la sensación de no estar construyendo algo propio. “Yo no veía la luz del sol. Mi sueño siempre fue la música”, recordó Daniel en diálogo con EL COLOMBIANO. En ese momento hacía parte de Bajo el Palmar, banda de puro “chucu chucu” que recibió una invitación para tocar en Cuba, situación que se convirtió en el punto de quiebre. Renunció a su trabajo, habló con su familia y se dio un año para intentarlo. “Si no le pega, por lo menos lo intentó”, le dijeron sus padres, quienes siempre lo apoyaron.
Entérese: De Rappi a Mystic Foods: así Caloncho Correa trasformó el emprendimiento con propósito