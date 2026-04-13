¿Qué pasa si no paga el impuesto predial? Estas son las sanciones

Los propietarios de inmuebles están pagando el impuesto predial en Colombia, una medida obligatoria cuyo recaudo tiene como finalidad materializarse en parques, alumbrado, mantenimiento de vías, además de la seguridad en municipios y ciudades del país. El pago de este tributo es de carácter obligatorio y está distribuido en fechas específicas para evitar sanciones legales y financieras. Una de ellas se presenta en caso de retraso; es decir, por cada día en que el poseedor del bien se demore, este le generará intereses de mora a la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera. Lea también: Alcaldes niegan responsabilidad por aumentos en el impuesto predial que provocan protestas En caso de que el poseedor del bien se demore más de 120 días en cumplir con su obligación financiera, estará expuesto a embargos no solo de la propiedad, sino también de sus cuentas bancarias u otros bienes. Para ello, la alcaldía de la ciudad o municipio puede iniciar un proceso de cobro coactivo (cobro por la fuerza) y ordenar los embargos sin necesidad de la aprobación de un juez.

¿Cuándo se paga el impuesto predial?

En Colombia no existe una fecha única para cumplir con el pago del impuesto predial; sin embargo, sí hay un calendario que permite realizar pagos anticipados con descuentos. Por lo general, este periodo se desarrolla durante los primeros meses del año (enero, febrero, marzo y abril). En este caso, el 17 de abril de 2026 (para Bogotá) es la fecha límite para pagar el impuesto predial con el 10 % de descuento por pronto pago. Si el usuario en la capital desea realizar el pago sin descuento, el plazo va hasta el 10 julio. A partir de esa fecha, la situación se agrava, ya que comienzan a generarse intereses de mora.

Inconformidad por el aumento del impuesto predial

El aumento del impuesto predial ha desatado todo tipo de protestas y bloqueos en varias regiones del país, como Santander, Norte de Santander y Boyacá. El presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto y afirmó que el incremento de los avalúos responde a la actualización establecida por la ley y al cumplimiento de compromisos derivados del acuerdo de paz.