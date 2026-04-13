¿Qué pasa si no paga el impuesto predial? Estas son las sanciones

Los propietarios de inmuebles están pagando el impuesto predial en Colombia, una medida obligatoria cuyo recaudo tiene como finalidad materializarse en parques, alumbrado, mantenimiento de vías, además de la seguridad en municipios y ciudades del país.
El pago de este tributo es de carácter obligatorio y está distribuido en fechas específicas para evitar sanciones legales y financieras. Una de ellas se presenta en caso de retraso; es decir, por cada día en que el poseedor del bien se demore, este le generará intereses de mora a la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera.
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En caso de que el poseedor del bien se demore más de 120 días en cumplir con su obligación financiera, estará expuesto a embargos no solo de la propiedad, sino también de sus cuentas bancarias u otros bienes. Para ello, la alcaldía de la ciudad o municipio puede iniciar un proceso de cobro coactivo (cobro por la fuerza) y ordenar los embargos sin necesidad de la aprobación de un juez.