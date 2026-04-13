x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Qué pasa si no paga el impuesto predial? Estas son las sanciones

Este tributo es de carácter obligatorio y tiene como finalidad financiar proyectos en municipios y ciudades del país, tales como parques, mantenimiento de vías y seguridad.

  • ¿Cuáles son las sanciones por no pagar el impuesto predial en Colombia? FOTO: EL COLOMBIANO
    ¿Cuáles son las sanciones por no pagar el impuesto predial en Colombia? FOTO: EL COLOMBIANO
El Colombiano
El Colombiano
Diario La República
hace 3 horas
bookmark

Los propietarios de inmuebles están pagando el impuesto predial en Colombia, una medida obligatoria cuyo recaudo tiene como finalidad materializarse en parques, alumbrado, mantenimiento de vías, además de la seguridad en municipios y ciudades del país.

El pago de este tributo es de carácter obligatorio y está distribuido en fechas específicas para evitar sanciones legales y financieras. Una de ellas se presenta en caso de retraso; es decir, por cada día en que el poseedor del bien se demore, este le generará intereses de mora a la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera.

Lea también: Alcaldes niegan responsabilidad por aumentos en el impuesto predial que provocan protestas

En caso de que el poseedor del bien se demore más de 120 días en cumplir con su obligación financiera, estará expuesto a embargos no solo de la propiedad, sino también de sus cuentas bancarias u otros bienes. Para ello, la alcaldía de la ciudad o municipio puede iniciar un proceso de cobro coactivo (cobro por la fuerza) y ordenar los embargos sin necesidad de la aprobación de un juez.

¿Cuándo se paga el impuesto predial?

En Colombia no existe una fecha única para cumplir con el pago del impuesto predial; sin embargo, sí hay un calendario que permite realizar pagos anticipados con descuentos.

Por lo general, este periodo se desarrolla durante los primeros meses del año (enero, febrero, marzo y abril). En este caso, el 17 de abril de 2026 (para Bogotá) es la fecha límite para pagar el impuesto predial con el 10 % de descuento por pronto pago. Si el usuario en la capital desea realizar el pago sin descuento, el plazo va hasta el 10 julio. A partir de esa fecha, la situación se agrava, ya que comienzan a generarse intereses de mora.

Inconformidad por el aumento del impuesto predial

El aumento del impuesto predial ha desatado todo tipo de protestas y bloqueos en varias regiones del país, como Santander, Norte de Santander y Boyacá.

El presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto y afirmó que el incremento de los avalúos responde a la actualización establecida por la ley y al cumplimiento de compromisos derivados del acuerdo de paz.

El mandatario indicó que el objetivo del Gobierno es que los contribuyentes con mayores ingresos asuman una mayor carga tributaria. También dijo que la tarifa del impuesto predial no es fijada por el Gobierno Nacional, sino por las administraciones municipales a través de los alcaldes y los concejos.

Estos pueden ajustar la tasa para reducir el impacto en hogares de menores ingresos. “Así que hasta hoy hay plazo para que los alcaldes preparen la iniciativa y se levanten las barricadas en Cartagena”, afirmó el mandatario.

En su pronunciamiento, el jefe de Estado afirmó que no se requieren medidas adicionales para modificar la tarifa, y que estas decisiones podrían adoptarse en un corto plazo mediante acuerdos municipales.

También sostuvo que el Gobierno no permitirá afectaciones en el acceso a alimentos de los hogares, en un contexto internacional que calificó como prioritario en materia de abastecimiento, haciendo referencia a la situación en Medio Oriente.

Siga leyendo: Arrancan los vencimientos tributarios: guía completa de fechas clave para sus obligaciones fiscales

Temas recomendados

Economía
Impuestos
Impuesto predial
Propiedad raíz
Alcaldía
Dinero
municipios
Bienes
Plata
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida