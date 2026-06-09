¿Cuáles son las entidades que le prestan más barato para comprar vivienda?

Las tasas de interés son uno de los factores que más pesan al momento de adquirir vivienda mediante financiación. Una diferencia de pocos puntos porcentuales puede representar millones de pesos adicionales o de ahorro a lo largo del crédito.

Por ello, comparar las condiciones que ofrecen los bancos resulta fundamental para quienes planean comprar casa o apartamento en los próximos meses. Por eso, desde LR hacemos un sondeo para que conozca las condiciones de cada banco antes de elegir con cuál entidad quedarse.

Según cifras de la Superfinanciera, las tasas de interés para créditos hipotecarios destinados a la compra de vivienda No VIS, con plazos entre 15 y 20 años, muestran diferencias de hasta 3,69 puntos porcentuales entre las entidades financieras.

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Con corte al 22 de mayo de 2026, el Banco de Bogotá registra la tasa promedio más alta del mercado, con 15,84%, seguido por Bancolombia, con 15,44%. También se ubican por encima de 14% el Banco Davibank con 14,7%; Banco Davivienda, con 14,65%; Bbva Colombia, con 14,43%; y Banco de Occidente, con 14,28%.

En el otro extremo del listado aparecen las opciones con menores costos de financiación. El Fondo Nacional del Ahorro presenta la tasa promedio más baja, con 12,15%, seguido por Banco Caja Social, con 13,03%, y Banagrario, con 13,06%.

En el listado sigue Itaú, que registra una tasa de 13,45%, mientras que AV Villas se ubica en 13,84%. Estas diferencias pueden traducirse en variaciones significativas en el valor de las cuotas y en el costo total del crédito a lo largo de su vigencia, por lo que comparar las condiciones ofrecidas por cada entidad resulta clave antes de adquirir una obligación hipotecaria.

Por otro lado, las tasas de interés para créditos hipotecarios destinados a la compra de vivienda VIS, con plazos entre 15 y 20 años, presentan diferencias importantes entre las entidades financieras. Con corte al 22 de mayo de 2026, La Hipotecaria registra la tasa promedio más alta del listado, con 16,45%, seguida por Banco de Occidente, con 16,11%, Bancolombia, con 14,94%, y Banco de Bogotá, con 14,81%. Davibank también se ubica por encima de 14%.

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Por el contrario, el Fondo Nacional del Ahorro ofrece la tasa promedio más baja, con 10,79%, seguido por Banagrario, con 11,85%, Banco Caja Social, con 12,39%, y Bbva Colombia, con 12,59%. Entre las entidades con tasas intermedias se encuentran AV Villas, con 13,40%; Confiar, con 13,41%; y Banco Davivienda, con 13,92%.

Estas diferencias pueden tener un impacto significativo en el valor de las cuotas y en el costo total del crédito durante su vigencia, por lo que comparar las opciones disponibles sigue siendo un paso clave para quienes buscan adquirir vivienda de interés social.

En este caso, la diferencia entre la tasa más alta y la más baja es de 5,66 puntos porcentuales, una brecha más amplia que la observada en vivienda No VIS.