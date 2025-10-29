La icónica Croydon abre su tienda 100 en Colombia y va por Ecuador y Panamá: este es su plan de expansión

Croydon hace parte del imaginario colectivo de los colombianos. Con 88 años de historia, esta marca —fundada originalmente por empresarios suizos y convertida en compañía nacional desde 1996— ha sabido mantenerse vigente gracias a la fidelidad de su público en distintos rincones del país.
Este miércoles 29 de octubre, la empresa celebró la apertura de su tienda número 100 en Colombia, ubicada en el Centro Comercial Plaza Central de Bogotá, un hito que marca no solo la consolidación de su presencia en el mercado nacional, sino también un paso clave en sus planes de expansión regional.
