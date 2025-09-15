Startup paisa Quipu y Claro Pay financia a pequeños negocios con créditos digitales en Colombia, ¿cómo aplicar?

La alianza entre la tecnología financiera paisa Quipu y la billetera digital Claro Pay está marcando un nuevo capítulo en la inclusión financiera de Colombia. Desde 2022, con Claro Pay 7.000 emprendedores, negocios de barrio y pequeños comerciantes han recibido créditos productivos, sumando en total $3.000 millones desembolsados. La iniciativa ha permitido que personas que vendan en la esquina, pequeños restaurantes y emprendimientos familiares. pueden acceder a financiamiento formal sin recurrir al “gota a gota”. Leer más:La tecnología financiera paisa Sempli levantó US$10 millones para financiar a pymes con créditos en Colombia Las ciudades con mayor impacto en los diseños han sido Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Montería, donde se concentra buena parte del ecosistema de pequeños negocios beneficiados. Además, la mayoría de la inversión viene de fondos de inversión de Medellín, como Vertical Partners, siendo la segunda ciudad donde empezó a operar.

Sectores de la economía popular que reciben apoyo

Los créditos se han dirigido principalmente a sectores como comercialización, restaurantes, servicios, belleza e higiene, agricultura, bares y licores, confección, tecnología, perecederos y artesanías. El dinero se ha utilizado en la compra de materiales, pago a proveedores, contratación de mano de obra, inversión en marketing y mejoras de infraestructura, reflejando un uso estratégico que fortalece la sostenibilidad de los emprendimientos.

Mercedes Bidart, cofundadora y CEO de Quipu.

“Nuestro propósito siempre ha sido estar del lado de quienes emprenden. Esta alianza ha permitido acceso a crédito justo, sin gota a gota”, afirmó Mercedes Bidart, cofundadora y CEO de Quipu. Entérese: 37% de los colombianos le deben al ‘gota a gota’ y 79% usan efectivo: piden un “tsunami regulatorio” En total, Quipu ha entregado, desde su creación, más de 36.000 créditos a 27.000 emprendedores, de los cuales el 60% son mujeres

Tecnología y modelo de crédito escalonado

Quipu ha desarrollado un modelo de Crédito Escalera, que permite a los emprendedores comenzar con montos desde $500.000 e incrementar su cupo con buen comportamiento de pago. Todo el proceso es 100% digital, sin filas ni papeleo, con posibilidad de renovar o solicitar “Retanqueos” para impulsar los negocios. La evaluación crediticia se apoya en inteligencia artificial, lo que facilita analizar a los solicitantes más allá de la información financiera tradicional.

Jaime Tole, director de producto e innovación de Claro Colombia.