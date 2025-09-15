Startup paisa Quipu y Claro Pay financia a pequeños negocios con créditos digitales en Colombia, ¿cómo aplicar?

La alianza entre la tecnología financiera paisa Quipu y la billetera digital Claro Pay está marcando un nuevo capítulo en la inclusión financiera de Colombia.
Desde 2022, con Claro Pay 7.000 emprendedores, negocios de barrio y pequeños comerciantes han recibido créditos productivos, sumando en total $3.000 millones desembolsados.
La iniciativa ha permitido que personas que vendan en la esquina, pequeños restaurantes y emprendimientos familiares. pueden acceder a financiamiento formal sin recurrir al “gota a gota”.
Leer más:La tecnología financiera paisa Sempli levantó US$10 millones para financiar a pymes con créditos en Colombia
Las ciudades con mayor impacto en los diseños han sido Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Montería, donde se concentra buena parte del ecosistema de pequeños negocios beneficiados.
Además, la mayoría de la inversión viene de fondos de inversión de Medellín, como Vertical Partners, siendo la segunda ciudad donde empezó a operar.