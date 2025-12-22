“Devuelvan lo que se llevaron”: campaña para que entreguen objetos hurtados de víctimas de accidente de bus en Remedios, Antioquia

La solidaridad quiere estar por encima de los que se aprovecharon de la tragedia. Por esta razón, líderes comunitarios y las autoridades de Remedios y Segovia iniciaron la campaña “Devuelvan lo que se llevaron”, para pedirle a las personas que regresen equipajes, computadores, celulares y otros elementos de valor de los estudiantes accidentados que fueron hurtados tanto el día del accidente como en los posteriores.
Luego de varios días de indagación, se conoció que entre los objetos de valor se llevaron de la zona cuatro computadores, teléfonos celulares de alta gama –algunos con muy pocos días de haber sido adquiridos–, parlantes, dinero, documentos, tarjetas débito y crédito y hasta ropa que tenían los estudiantes en sus bolsos.