Bajo sedación y en el quirófano: investigan cirujano por presunto caso de abuso sexual

Un cirujano plástico se encuentra actualmente en prisión provisional tras ser acusado de estar involucrado en un presunto caso abuso sexual contra una paciente en plena cirugía en España.
Los hechos denunciados habrían ocurrido en las instalaciones del hospital privado IMED Virgen de la Fuensanta, en Murcia, mientras la víctima permanecía inconsciente bajo los efectos de la sedación durante una intervención de cirugía mamaria de cuatro horas.