Hijo de “Papá Pitufo” quedó libre en proceso por intento de feminicidio en Cartagena; Fiscalía apeló la decisión

El juez 12 Penal Municipal con Función de Control de Garantías en Cartagena decidió dejar en libertad a Juan Diego Marín Franco, quién es hijo de Diego Marín Buitrago, conocido como el “zar del contrabando”, tras revocar la medida de aseguramiento intramural que pesaba en su contra por tentativa de feminicidio agravado, al considerar —como lo solicitó la defensa— que ya no existe peligro para la víctima; la Fiscalía y el Ministerio Público apelaron la decisión dentro del proceso por los hechos ocurridos el 23 de septiembre en el corregimiento Manzanillo del Mar.
La medida mantenía privado de la libertad a Marín Franco desde octubre pasado. El procesado había sido enviado a prisión preventiva tras ser imputado por el delito de tentativa de feminicidio agravado, luego de un presunto ataque con arma cortopunzante contra su entonces pareja sentimental.