Diciendo que eran del ELN, personas armadas asesinaron a dos caficultores en vereda de Ciudad Bolívar, Antioquia

Cuando se encontraban descansando después de una ardua jornada de recolección de café, varios hombres armados, diciendo que eran del ELN, llegaron hasta una finca de Ciudad Bolívar, Antioquia, y dispararon contra dos hombres y una mujer, provocándole la muerte a dos de ellas y dejando lesionada a una tercera.
Los hechos ocurrieron en la vereda San Gregorio, del corregimiento Alfonso López, el pasado fin de semana, y las autoridades se enteraron de los hechos cuando una de las víctimas llegó en un carro particular al Hospital San José, de Salgar, con múltiples heridas provocadas con arma de fuego.