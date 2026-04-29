Corte frena cobro del impuesto al patrimonio para universidades y empresas en liquidación

La Corte Constitucional tomó una decisión que le da un respiro a un sector específico de la economía. Aunque el polémico impuesto al patrimonio creado en la emergencia económica sigue vigente para la gran mayoría de las empresas, el alto tribunal decidió suspender el cobro de la segunda cuota para las entidades sin ánimo de lucro del régimen especial y aquellas compañías que hoy se encuentran en proceso de liquidación. Podría interesarle: Primera cuota de impuesto al patrimonio dejaría desfase de $1,72 billones, ¿Gobierno infló la meta? Esta medida, aprobada con una votación de 6 a 3, ordena que estas organizaciones no tendrán que pagar el dinero que se vencía el próximo 4 de mayo de 2026. La suspensión se mantendrá firme hasta que la Sala Plena de la Corte Constitucional estudie a fondo y profiera una decisión final sobre si el impuesto es legal o no frente a la Constitución. Los magistrados que se opusieron a esta pausa fueron Héctor Alfonso Carvajal, Juan Carlos Cortés y Vladimir Fernández.

¿Qué empresas no pagarán segunda cuota de impuesto al patrimonio?

El beneficio no es para todo el mundo. La Corte fue muy clara al especificar que la suspensión aplica únicamente para dos grupos muy delimitados: las entidades sin ánimo de lucro que pertenecen al régimen especial y las sociedades que están cerrando sus puertas y repartiendo sus activos para pagar deudas. Mientras estas organizaciones celebran la pausa, el resto de las empresas con patrimonios líquidos superiores a $10.474 millones deberán cumplir con su cita ante la Dian la próxima semana. Encuentre: Consejo Gremial pide suspender el impuesto al patrimonio para evitar que “miles de empresas terminen quebrando” La decisión de la Corte llega en un momento crítico para las cuentas del Gobierno Nacional. Según datos de la Dian, el dinero recogido en la primera cuota estuvo muy lejos de lo esperado. De los $8,3 billones que el Ministerio de Hacienda proyectó recoger con este gravamen, apenas se han recaudado $2,43 billones a corte del 14 de abril. Esto significa que el Gobierno solo ha logrado juntar el 29% de su meta inicial, dejando un vacío financiero de $1,72 billones frente a lo que técnicamente debía entrar en el primer pago.

¿Por qué genera incertidumbre el impuesto al patrimonio?