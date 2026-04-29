En 2024, Petro entregó en persona título minero que disparó extracción irregular en las narices de un batallón en Antioquia

Durante una visita realizada en Caucasia, el presidente Gustavo Petro entregó personalmente el título minero que disparó la explotación de un predio en las narices de un batallón y que desde el pasado fin de semana es objeto de una encendida polémica. La controversia consiste en que, en un terreno ubicado a pocos metros de una instalación militar, mineros presuntamente controlados por el Clan del Golfo estarían participando de una lucrativa operación, que en Estados Unidos generó debate por involucrar a la Casa de la Moneda de ese país. En contexto: La mina ilegal que rentabiliza para el Clan del Golfo con operaciones dentro de una base del Ejército Pese a que el Ministerio de Defensa anunció este lunes la creación de una comisión para verificar la situación, fue desde el más alto nivel del Gobierno Nacional que se abrió la puerta para que al terreno se lo tomara la fiebre del oro. Tal como consta en imágenes satelitales, en menos de cinco años el paisaje de la zona pasó de estar dominado por la vegetación, a estar deforestado y lleno de cráteres, justo después de que aparecieran múltiples permisos oficiales que legalizaron parcialmente la explotación. En medio de esa controversia, este miércoles la autoridad ambiental Corantioquia aclaró que la cuestionada mina goza de licenciamiento ambiental, fundamentado a su vez en un proceso de formalización avalado por las autoridades mineras.

Fiebre minera en un lote ubicado a pocos pasos de un batallón

La polémica por dicha explotación minera estalló el pasado domingo 26 de abril, cuando el diario The New York Times publicó un artículo denunciando la existencia de una mina dominada por Clan del Golfo que se había tomado unos terrenos del Ejército. La denuncia, que hizo parte de una investigación más amplia en la que se reseñaba cómo oro de dudosa procedencia viene siendo comprado por la Casa de la Moneda de EE. UU., fue realizada por el fotógrafo Federico Ríos, quien tomó varias vistas aéreas de un predio identificado como La Mandinga. Este terreno está localizado sobre la margen derecha de la troncal de Occidente, que conecta al municipio de Caucasia con Medellín. Si bien el lote está ubicado en jurisdicción del municipio de Cáceres, en la vereda Rio Man, el principal punto de referencia para ubicarlo es el Batallón de Infantería N.° 31 Rifles, a su vez ubicado cerca de la cabecera municipal de Caucasia. Aunque por mucho tiempo la principal línea divisoria entre ese lote y el batallón fue una pequeña zona boscosa, las fotografías tomadas por Ríos destaparon que la actividad minera había seguido avanzando, sin que estuviera claro si habían invadido los terrenos de la base militar. Lea también: Ministerio de Defensa desplegó comisión para investigar minería ilegal cerca de batallón en Antioquia Bajo esa mirada, la imagen no podría ser más elocuente: una mina bajo el control del crimen organizado invadiendo terrenos oficiales sin que la Fuerza Pública pudiera hacer nada. En medio de sus averiguaciones, el reportero gráfico consultó con un coronel, quien de inmediato se dirigió a la zona y considerando que había una invasión ordenó a sus hombres quemar la maquinaria de los mineros. Más allá de ese operativo, que por poco termina en una confrontación entre la Fuerza Pública y los mineros, el debate se creció, luego de que el Ejército señalara que desde 2022 ya había enviado reportes a la Fiscalía y a la Procuraduría, pidiéndoles determinar la legalidad de esa explotación aurífera. “Entre 2.000 y 2.500 mineros informales han ocupado ilegalmente el área para adelantar explotación ilícita de yacimientos mineros sin ningún título ni amparo legal, causando un deterioro ambiental severo e irreversible en la región”, aseveró el Ejército en un comunicado.

Un día después, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, salió incluso a la radio a anunciar la creación de una comisión para investigar la situación, advirtiendo que desde su despacho habría “cero tolerancia” en caso de encontrar una falta de acción por parte de los militares para “atacar el crimen”.

¿Quién dio el permiso para el funcionamiento de la mina?

A pesar de los anuncios oficiales, este martes la Unidad Investigativa del periódico El Tiempo advirtió que, revisando sus archivos, encontró que había sido el mismo presidente Gustavo Petro el que entregó el título que disparó la fiebre del oro en ese terreno. En múltiples fuentes de acceso público, ese hallazgo se puede corroborar. La entrega del título en cuestión se realizó durante un evento realizado el 11 de abril de 2024 en Caucasia, que la Presidencia autodenominó Asamblea Popular por la Paz y la Vida. Tanto en el canal de YouTube de la Presidencia como en el del mismo presidente Gustavo Petro aún están publicados los videos de la actividad, que fue precedida por un discurso de más de 40 minutos en el que el primer mandatario disertó sobre el problema minero, la importancia del agua y la necesidad de cambiar el código minero para que no se beneficiara a las multinacionales. Planteando que los pequeños mineros estarían siendo criminalizados, el presidente señaló que su gobierno estaba impulsando un cambio para apoyar a la minería ancestral y acto seguido entregó varios títulos de formalización minera. Curiosamente, tal como puede verse en el video, la primera en ser llamada a la tarima fue una mujer identificada como Hermelina Isabel Cardoso, quien fue beneficiaria de un título de pequeña minería de oro. El nombre de la mujer no es un dato menor, dado que, en múltiples registros públicos, incluida la apertura de una indagación preliminar de Corantioquia, es precisamente Cardoso quien aparece asociada al predio Mandinga, identificado con placa ODH-08201 y beneficiado con un subcontrato de formalización minera. En dicho documento de Corantioquia, que fue emitido en 2023, la autoridad ambiental documentó ampliamente las denuncias asociadas a ese terreno, que carga con múltiples alertas tanto del Ejército como de la Procuraduría. “Al poner en consideración que las actividades mineras desarrolladas en esta área no cuentan con planeamiento minero y ambiental, técnicas adecuadas para la extracción y beneficio del oro, y se realizan sin el cumplimiento de la normativa ambiental, se pudieron observar afectaciones en los recursos agua, suelo, flora y fauna asociada”, plasmó ese ente en la apertura de la investigación, en un documento acompañado de múltiples fotografías. En el acto administrativo también aparecen referencias a denuncias formuladas por la misma beneficiaria del título, señalando que el lugar había sido invadido por otros mineros. “(... ) es preciso indicar a su vez, que la señora Hermelina Isabel Cardoso, ha informado a la Corporación mediante las comunicaciones con radicados No. 160PZ-COE2211-39971 del 17 de noviembre de 2022 y No. 160PZ-COE2305-19173 del 11 de mayo de 2023, sobre el desarrollo de actividades mineras no formalizadas dentro del polígono ODH-08201 y de las afectaciones ambientales causadas por mineros indeterminados”, se lee en el documento. Precisamente en medio de ese contexto, este miércoles Corantioquia emitió un pronunciamiento entregando más detalles sobre ese predio, advirtiendo que la mina Mandinga cuenta incluso con una licencia ambiental vigente, que viene desde 2022 y que autoriza la extracción de oro y plata. En la zona adyacente al batallón, Corantioquia agregó que hay también un segundo polígono, identificado con la placa LID-09161, que está en proceso de solicitar también un permiso ambiental. En información pública de la Agencia Nacional de Minería, ese segundo polígono ya aparece cobijado por un proceso de formalización, según se estableció en un auto de ese ente emitido el pasado 22 de diciembre de 2025. En imágenes satelitales de Google Earth, puede apreciarse cómo estos actos administrativos han aparecido precisamente cuando la explotación minera se ha disparado. Mientras en una imagen captada por ese servicio el 8 de enero de 2020 puede verse cómo la mayor parte de la zona norte del Batallón Rifles luce cubierta de vegetación, en una segunda imagen captada el 29 de enero de 2023 –luego del otorgamiento de la licencia ambiental– la zona empieza a verse deforestada.

Vista satelital del predio Mandinga captada el 8 de enero de 2020. Cortesía Google Earth

Vista satelital del predio Mandinga captada el 29 de enero de 2023. Cortesía Google Earth

En una imagen posterior, captada por el satélite el 5 de agosto de 2025 –un año después del evento de Petro– gran parte del lote ya luce con cráteres y un avanzado estado de deterioro.

Vista satelital del predio Mandinga captada el 5 de agosto de 2025. Cortesía Google Earth