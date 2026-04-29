Video | Dos penales dejaron todo en tablas en la ida entre Atlético y Arsenal: vea aquí los goles

El partido de ida de la semifinal de Champions League entre Atlético de Madrid y Arsenal FC de este martes 29 de abril empezó como se preveía: dos equipos ordenados que priorizan el buen comportamiento táctico dentro de la cancha y esperando el error del rival para poder sacar ventaja en el compromiso.
La primera parte tuvo un juego fluido, a pesar de que las ocasiones de gol fueron contadas con una mano. En el minuto 13, el delantero argentino del Atlético, Julián Álvarez, rompió el molde, enganchó a dos jugadores rivales en el borde del área del Arsenal y remató a puerta, pero el peligro fue desactivado de buena forma por el guardameta español del Arsenal, David Raya.
22 minutos transcurrieron para que se detuviera por primera vez el partido tras un choque entre compañeros del Arsenal: Victor Gyökeres y Noni Madueke; el sueco estuvo tendido durante dos minutos en el terreno de juego. Hay que recordar que a partir del Mundial 2026, esto no podrá pasar, ya que si un jugador necesita atención médica, debe salir del campo.
A los 28’, Julián Álvarez volvió a aparecer, esta vez de cabeza, pero el esférico se fue desviado. Posterior a este remate, Noni Madueke del Arsenal consigue la primera de peligro para el club londinense tras rematar sin éxito desde afuera del área.
Recién a los 41 minutos se equivocó Julián Álvarez al cabecear un balón hacia su propio campo que cayó a pies del jugador de Arsenal, Martín Zubimendi, quien combinó con Martin Ødegaard y Gyökeres para la jugada que culminó en penal tras un leve empujón del defensor eslovaco David Hancko sobre el delantero sueco.
Victor Gyökeres cambió el penal por gol al minuto 44, cruzó el balón con pierna diestra a media altura ante una floja resistencia del veterano guardameta Jan Oblak. Arsenal se fue al entretiempo ganando 1-0 en el Riyadh Air Metropolitano.