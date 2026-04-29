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Alerta sanitaria: decomisaron casi 4 toneladas de carne en mal estado en Campo Valdés

Según la Policía, la carne no cumplía con los estándares higiénico-sanitarios y tampoco se pudo confirmar su procedencia; será destruida.

  • Así lucía parte de la carne incautada en Campo Valdés. FOTOS Policía Metropolitana.
    Así lucía parte de la carne incautada en Campo Valdés. FOTOS Policía Metropolitana.
hace 1 hora
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En un operativo conjunto entre la Policía Metropolitana y la Alcaldía de Medellín, se incautaron 3.604 kilogramos de carne en mal estado en una plaza de mercado del barrio Campo Valdés, al nororiente de la ciudad.

El insólito hallazgo se dio en medio de una inspección de vigilancia y control a expendios de productos cárnicos en la capital antioqueña.

Lea más: ¿Cómo guardar las sobras de comida correctamente? Estos son los errores comunes que debe evitar

Según las autoridades, la carne, avaluada en más de $80 millones, no cumplía con las condiciones higiénico-sanitarias exigidas por la ley, y para colmo, tampoco había una documentación con la que se pudiera corroborar su procedencia, lo que da a entender que esta, al parecer, iba a ser comercializada de manera ilegal representando un riesgo para la salud y la vida de los consumidores.

“Con este resultado, evitamos la comercialización de estos productos y protegemos la salud de todos los ciudadanos. Vamos a seguir intensificando estos controles para cerrar el paso a la ilegalidad”, dijo el Mayor Wilder Ferney Vásquez García, Jefe Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana.

Entérese: Pudo terminar en los platos: decomisan casi 1.500 kilos de carne en mal estado en Bello

Por su parte, Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad del Distrito, detalló: “No vamos a permitir que se juegue con la vida y la salud de las personas. Vamos a seguir en la calle con más operativos sancionando a aquellos que no cumplen las normas y creen que pueden hacer lo que quieran y que nada les va a pasar”.

Uno de los requisitos obligatorios para el consumo de carne es que esta debe provenir de plantas de beneficio autorizadas, conocidas como frigoríficos, y en este caso no se cumplía con ninguno de esos requisitos, por ende, el producto fue retirado de circulación y será destruido.

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