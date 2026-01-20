Gremio de infraestructura responde a Petro: plata de concesiones viales no puede usarse para tapar déficit fiscal

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) pidió al Gobierno Nacional no romper la institucionalidad del sector infraestructura, tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre compensar el déficit fiscal con recortes a la inversión en concesiones viales ya contratadas y con la devolución de recursos administrados en fiducias.
Relacionado: Petro propone acabar con las concesiones viales para recortar gasto público: estos son los riesgos
Según el gremio, estas declaraciones generan una señal negativa para inversionistas y financiadores, al introducir incertidumbre jurídica sobre contratos vigentes y compromisos previamente adquiridos por el Estado.