Se venderán 2,5 millones de televisores por el Mundial 2026 en Colombia, ¿cuánto suben las compras?

La fiebre mundialista de 2026 disparará las ventas de televisores en Colombia hasta 2,5 millones de unidades y más de $4 billones, una marca que puede romper récords este año.
El 11 de junio arranca en Estados Unidos, México y Canadá la Copa Mundial de Fútbol, y el mercado colombiano de tecnología ya siente el pulso. Para cuando suene el pitazo final, el sector habrá registrado un crecimiento superior al 50% en la temporada de fútbol y un incremento cercano al 35% en el consolidado anual de 2026, muy por encima del promedio histórico de la industria, que ha girado alrededor de los 2 millones de unidades y los $3,5 billones por año.
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