Se hizo pasar por médico durante más de 12 años en Antioquia; ahora un juez lo dejó en libertad

Llevaba más de 12 años atendiendo pacientes. Cobraba cerca de 60.000 pesos por consulta. Realizaba remisiones, recetas médicas e incluso cirugías menores. Se presentaba como el doctor Óscar Andrés Barrera, pero se llama Andrés Mauricio Toro Meneses. Fue inhabilitado por la Procuraduría desde 2017, capturado en 2014 y se fugó en 2015. Pese a su historial, volvió a ejercer ilegalmente en el corregimiento de Doradal, de Puerto Triunfo, hasta que lo volvieron a capturar, pero esta semana un juez de control de garantías de Yondó lo dejó en libertad. El modus operandi de Toro Meneses se basaba en el robo de identidad. Utilizaba el nombre y la tarjeta profesional del médico real, el doctor Óscar Andrés Barrera. Bajo esta fachada, el falso profesional llegó incluso a realizar cirugías menores en el Hospital San Rafael del municipio de Heliconia y a coordinar misiones médicas. También le puede interesar: ¿Cómo saber si una clínica o médico tiene permiso para realizar cirugías plásticas en Colombia? Para el verdadero doctor Barrera, la situación ha sido una pesadilla legal y profesional que parece no tener fin. ”Esto me ha causado un daño moral, ético y psicológico tremendo. Esta persona se ha lucrado a expensas de mi nombre, poniendo en riesgo la vida de la gente. No es justo que las autoridades actúen con tanta laxitud frente a un criminal reincidente”, manifestó la víctima de la suplantación.

Un historial de fugas y reincidencia

El expediente de Toro Meneses demuestra que las alarmas institucionales fallaron de forma sistemática. En 2014, la Fiscalía lo judicializó tras comprobarse que había atendido a más de 600 pacientes. Se le imputaron los delitos de falsedad personal en concurso con falsedad material en documento público, pero en 2015 se fugó del centro de reclusión donde cumplía medida de aseguramiento.

En 2017, la Procuraduría General de la Nación lo sancionó con una inhabilidad de 19 años para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado. Sin embargo, la sanción solo quedó en el papel. Tras huir, el falso médico se trasladó al corregimiento de Doradal, en Puerto Triunfo, donde volvió a montar consultorios y a captar pacientes aprovechando el limitado acceso a especialistas en las zonas periféricas del departamento. El doctor Barrera relató cómo descubrió que seguían usando su nombre: “Me enteré porque me empezaron a llegar notificaciones de procesos ejecutivos, deudas y quejas de pacientes de municipios donde yo jamás he trabajado. Es increíble que un prófugo monte un consultorio a la vista de todo el mundo y nadie verifique sus documentos”.

La polémica decisión judicial